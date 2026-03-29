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हरिद्वार में “लेडी सिंघम” ड्रग इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, लाइसेंस के नाम पर लाखों की अवैध वसूली का खुलासा

Anita Bharti "Lady Singham": हरिद्वार जिले में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती, जिन्हें “लेडी सिंघम” के नाम से भी जाना जाता है, पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं. प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:40 AM IST
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हरिद्वार में “लेडी सिंघम” ड्रग इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, लाइसेंस के नाम पर लाखों की अवैध वसूली का खुलासा

हरिद्वार न्यूज/करन खुराना : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती, जिन्हें “लेडी सिंघम” के नाम से भी जाना जाता है, पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं. प्राइड फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इन आरोपों को सार्वजनिक करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानिए क्या है मामला ? 
दरअसल, प्रेस वार्ता में कंपनी प्रतिनिधि रमेश मैठाणी और युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैश खुराना ने बताया कि उन्होंने दवा निर्माण लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. आवेदन प्रक्रिया के बाद उन्हें शिवालिक नगर स्थित कार्यालय में बुलाया गया, जहां उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए.

व्हाट्सएप के जरिए पैसे मांगने का आरोप
बताया जा रहा है कि प्रतिनिधियों का आरोप है कि दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से 15 हजार रुपये की मांग की गई.उनका कहना है कि उन्होंने दबाव में आकर 10 हजार रुपये एक बैंक खाते में जमा कराए, लेकिन इसके बाद भी शेष राशि देने का दबाव बनाया गया.

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लाइसेंस प्रक्रिया में बार-बार वसूली का दावा
दरअसल, कंपनी प्रतिनिधियों के अनुसार, लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग बहानों से कई बार पैसे मांगे गए. उनका दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनसे लाखों रुपये की वसूली की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर लगातार मानसिक दबाव बनाकर पैसे लिए गए.

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
प्रेस वार्ता में प्रतिनिधियों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

अब तक नहीं आया आधिकारिक बयान
फिलहाल इस पूरे मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. प्रशासन की ओर से भी अभी तक किसी जांच या कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है.यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है.

यह भी पढ़ें : तराई में दौड़ेगी विकास की रेल: खलीलाबाद-बहराइच रेल लाइन का रास्ता साफ, जमीन के बदले किसानों को तगड़ा मुआवजा!

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