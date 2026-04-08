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रुद्रप्रयाग में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान खिसकी पहाड़ी, टनल के अंदर गिरा मलबा, अचानक लैंडस्लाइड से अफरा-तफरी

Uttarakhand news: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान अचानक भीषण लैंडस्लाइड (भूस्खलन) हो गया. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:13 AM IST
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Rudraprayag News
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Rudraprayag News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रेलवे निर्माण कार्य के दौरान अचानक लैंडस्लाइड होने से अफरातफरी मच गई. ये घटना जवाड़ी क्षेत्र के पास निर्माणाधीन इमरजेंसी टनल में हुई. राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई. इसी बीच टनल में पानी के रिसाव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया.

कैसे हुआ टनल हादसा?
जानकारी के अनुसार, यह घटना 6 अप्रैल 2026 की रात करीब 11:30 बजे की है। पुलिस चौकी जवाड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर टनल के अंदर काम चल रहा था.  इसी दौरान अचानक मिट्टी और मलबे का धंसाव शुरू हो गया.  

टनल के अंदर गिरने लगा मलवा
देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा टनल के अंदर गिरने लगा, जिससे वहां मौजूद मजदूरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. स्थिति को देखते हुए तुरंत निर्माण कार्य रोक दिया गया और काम कर रहे लोगों को बाहर निकाल लिया गया. मलबे की चपेट में आने से मशीनों और निर्माण सामग्री को नुकसान पहुंचा है. हिमालयी क्षेत्र की कच्ची मिट्टी और रेलवे निर्माण के लिए की जा रही खुदाई/ब्लास्टिंग को इस भूस्खलन का मुख्य कारण माना जा रहा है.

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उठे सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल
टनल में दरार पड़ने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. Experts का मानना है कि इस तरह की परियोजनाओं में उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और मजबूत निर्माण सामग्री का उपयोग बेहद जरूरी है. अगर कहीं भी लापरवाही बरती जाती है, तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं.  

 

हरिद्वार-दो बसों में लगी आग
हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में देर रात खड़ी दो बसों में आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, दोनों बसें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.  घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है. आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस और फायर विभाग मौके पर पहुंचा. मामले की जांच जारी है. प्रशासन ने चारधाम यात्रा और रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं.  

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