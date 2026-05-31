कालसी-चकराता मार्ग पर भूस्खलन: मलबे के ढेर में दबी 400 गांवों की आवाजाही, प्रशासन की मशक्कत जारी!

Vikasnagar News: विकासनगर के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. इसका सबसे बड़ा असर विकासनगर को चकराता से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ा है. कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर 'झझरेड मोड़' के पास हुए भीषण भूस्खलन (लैंडस्लाइड) ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है.
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विकासनगर न्यूज/मोo मुजम्मिल: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. इसका सबसे बड़ा असर विकासनगर को चकराता से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ा है. कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर 'झझरेड मोड़' के पास हुए भीषण भूस्खलन (लैंडस्लाइड) ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यह मार्ग न केवल आवागमन का जरिया है, बल्कि इसे जौनसार-बाबर क्षेत्र की 'लाइफलाइन' माना जाता है.
खौफनाक मंजर और जोखिम
दरअसल, झझरेड मोड़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे बेहद डरावनी हैं. पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा, जिससे पूरा इलाका मलबे और पत्थरों से पट गया. पहाड़ से अभी भी रुक-रुक कर पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहनों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन ने लोगों को इस मार्ग पर बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है.
400 गांवों का संपर्क टूटा
यह सड़क मार्ग केवल दो शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि करीब 400 से अधिक गांवों के लिए एकमात्र जीवन रेखा है. रास्ता बंद होने की वजह से चकराता से विकासनगर और देहरादून की ओर आने-जाने वाली गाड़ियों की दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई हैं. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से लेकर मरीजों को अस्पताल ले जाने तक, हर तरह की आवाजाही ठप हो गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
लोक निर्माण विभाग की कवायद और चुनौतियां
घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीम अपनी जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गई. विभाग ने दिन-रात मेहनत करके मलबे को हटाकर यातायात को सुचारु करने का काम किया है. हालांकि, स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। लगातार हो रही रिमझिम बारिश के कारण पहाड़ की मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे मलबा बार-बार नीचे गिर रहा है. एक तरफ जेसीबी मलबा हटा रही है, तो दूसरी तरफ पहाड़ फिर से रास्ता बंद कर दे रहा है.
प्रशासन की हिदायत
लगातार गिरते पत्थरों के कारण फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि जब तक बारिश बंद न हो और पहाड़ स्थिर न हो जाए, तब तक इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें. फिलहाल, विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं और मलबे को लगातार साफ करने का प्रयास कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो सके.
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