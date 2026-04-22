देहरादून पुलिस में बंपर तबादले: हटाए गए कई थानों के इंचार्ज, लिस्ट देख पुलिस महकमे में मची खलबली

Large-scale transfers in Dehradun: राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक प्रभावी और चाक चौबंद बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने जिले के भीतर बड़े स्तर पर फेरबदल किया है. इस फेरबदल का उद्देश्य थानों और चौकियों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती करना है. प्रशासनिक फेरबदल की इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारियों को बदला गया है. सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं. एसपी कार्यालय ने तबादले की सूची जारी की है.

कप्तान प्रमेंद्र सिंह से जारी आदेश के मुताबिक कुल 50 से अधिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती दी गई है. सूची के अनुसार कई थानों और चौकियों में लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कुछ अधिकारियों को थाना प्रभार से हटाकर लाइन भेजा गया है, जबकि कई को महत्वपूर्ण थानों की कमान दी गई है.

प्रमुख तबादलों की सूची इस प्रकार है (कहां से → कहां तक)

निरीक्षक स्तर

प्रदीप रावत: प्रभारी निरीक्षक राजपुर से प्रभारी निरीक्षक सहसपुर

शंकर सिंह बिष्ट: प्रभारी निरीक्षक सहसपुर से कैंट प्रभारी निरीक्षक

कमल कुमार लुंठी: कैंट प्रभारी निरीक्षक से डोईवाला

प्रदीप राणा: प्रभारी निरीक्षक से डोईवाला से पुलिस कार्यालय

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उपनिरीक्षक (दरोगा) स्तर – प्रमुख तबादले

अशोक राठौर: थानाध्यक्ष वसंत विहार से एसआईएस पुलिस कार्यालय

मुकुल त्यागी: प्रभारी एसओजी से एंटी टास्क फोर्स (एटीएफ)

खुशीराम पांडे: प्रभारी एटीएफ से देहात

शैंकी कुमार: एसओजी से थानाध्यक्ष वसंत विहार थाना

संदीप कुमार: एसओजी से प्रभारी एसओजी नगर

परमेश्वर दत्त भट्ट: थानाध्यक्ष सेलाकुई से राजपुर

लोकपाल परमार: पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष सेलाकुई

आशीष कुमार: चौकी प्रभारी ISBT से नेहरू कॉलोनी

मनोहर सिंह रावत: पुलिस लाइन से डोईवाला

मनीष नेगी: कोतवाली नगर से सहसपुर

रविंद्र सिंह नेगी: नेहरू कॉलोनी से कैंट

जितेंद्र कुमार: सहसपुर से प्रेमनगर

राजेश बिष्ट: समाल्टा चौकी से कोतवाली नगर

जयवीर सिंह: कोतवाली नगर से पटेलनगर

अरविंद पंवार: ऋषिकेश से समाल्टा चौकी

आदित्य सेनी: रायवाला से लालतप्पड़ चौकी

विनय मित्तल: लालतप्पड़ चौकी से डालनवाला

रफत अली: पुलिस लाइन से नयागांव चौकी

वैभव गुप्ता: नयागांव से कुल्हाल चौकी

परवेन्द्र रावत: सेलाकुई से मांडवाला चौकी

ओमप्रकाश: मांडवाला से नेहरू कॉलोनी

विनय द्विवेदी: पुलिस लाइन से आईएसबीटी/नेहरू कॉलोनी

दीपक पंवार: बाईपास चौकी से एसओजी नगर

सुरज कंडारी: चकराता से जौनसार (राजपुर क्षेत्र)

दीपक द्विवेदी: जौनसार से आईटी पार्क चौकी

राकेश पुंडीर: नेहरू कॉलोनी से लक्खीबाग चौकी

गिरीश बडोनी: विकासनगर से जोगीवाला चौकी

विजय प्रताप राठी: जोगीवाला से प्रेमनगर

अजय भट्ट: विकासनगर से रायपुर

अन्य तबादले (सूची जारी)

शैलेन्द्र मंगाई: पुलिस लाइन से ISBT /ऋषिकेश

कुसुम पुरोहित: कोतवाली नगर से खुड्डबुड़ा/कोतवाली नगर

बलवीर सिंह: पुलिस लाइन से नालापानी/डालनवाला

अजीत कुमार: लक्ष्मण चौक से नेहरू कॉलोनी

ज्योतिप्रसाद उनियाल: खुड्डबुड़ा से लक्ष्मण चौक

कृष्ण कुमार: पुलिस लाइन से चकराता

विकेंद्र सिंह: पुलिस लाइन से डालनवाला

गिरीश नेगी: पुलिस लाइन से एसआईएस शाखा

रजनी चमोली: पुलिस लाइन से एसआईएस शाखा

शशि: पुलिस लाइन से सेलाकुई

मेधा आलोकोटी: पुलिस लाइन से कोतवाली नगर

नीमा: कोतवाली नगर से रायपुर

विनय शर्मा: पुलिस लाइन से कोतवाली नगर

अशोक कुमार: पुलिस लाइन से रायवाला

लोकपाल परमार: पुलिस लाइन से रायपुर

मनोज रावत: ऋषिकेश से डालनवाला

दीप शिखा: पुलिस लाइन से रानीपोखरी

विविता बेलवाल: क्लेमनटाउन से एसआईएस शाखा

ज्योति: कोतवाली नगर से रायवाला

दीपक गैरोला: कैंट से पंडितवाड़ी चौकी

मोहन सिंह: पंडितवाड़ी से कैंट

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