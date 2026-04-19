चार धाम यात्रा का शुभारंभ; सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 7000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी

Nainital News: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं, जिसे देखते हुए इस बार भी प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं. यात्रा के शुरू होते ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं.

क्या है मामला ?

दरअसल, गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक तकनीक का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है.

24 घंटे निगरानी की जा रही

यात्रा मार्गों और प्रमुख पड़ावों पर CCTV कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से भी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार इन सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है.

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जानें कितने पुलिसकर्मी तैनात

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 7000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. ये जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात रहकर न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे बल्कि यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सहायता भी करेंगे. इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का तुरंत समाधान किया जा सके.

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें. मौसम और मार्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. चार धाम यात्रा के आगाज के साथ ही उत्तराखंड में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस बार की यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी.

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