Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3184485
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

चार धाम यात्रा का शुभारंभ; सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 7000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी

Nainital News: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं, जिसे देखते हुए इस बार भी प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चार धाम यात्रा का शुभारंभ; सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 7000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी

Nainital News: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं, जिसे देखते हुए इस बार भी प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं. यात्रा के शुरू होते ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं.

क्या है मामला ? 
दरअसल, गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक तकनीक का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है.

24 घंटे निगरानी की जा रही
यात्रा मार्गों और प्रमुख पड़ावों पर CCTV कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से भी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार इन सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें कितने पुलिसकर्मी तैनात 
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 7000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. ये जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात रहकर न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे बल्कि यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सहायता भी करेंगे. इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का तुरंत समाधान किया जा सके.

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें. मौसम और मार्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. चार धाम यात्रा के आगाज के साथ ही उत्तराखंड में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस बार की यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी.

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड की राजनीति में 'चारधाम' की एंट्री! 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राह पर कांग्रेस, BJP ने बताया 'खोट वाली राजनीति'

चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत, आज खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम, जानिए टाइमिंग और पूरी व्यवस्था
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Nainital News

Trending news

Hapur News
रेलवे ट्रैक पर महिला की 'लाश' मिलने की खबर...मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़ लिया माथा
Sambhal news
संभल में ‘लैंड बैंक’ पहल पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, अवैध कब्जों पर रोक की उम्मीद
Barabanki News
बाराबंकी में आग का कहर; दो गांवों के कई घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान
Meerut News
मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन, 259 गुमशुदा मोबाइल बरामद, मालिकों के चेहरे पर लौटी खुशी
Shahjahanpur News
चार साल का इश्क, फिर बेवफा निकला सिपाही… प्रेमिका की हिम्मत के आगे झुका प्रेमी
Bahraich news
बहराइच में दर्दनाक हादसा! ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबकर 3 साल की मासूम की मौत
Varanasi News
BHU कैंपस में बर्थडे केक को लेकर भिड़े छात्रों के दो गुट, जमकर चले पत्थर!
Lucknow news
लखनऊ NIA कोर्ट का बड़ा फैसला; छांगुर बाबा समेत आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज
hardoi crime news
हरदोई में जेठ बना जल्लाद! शौच के लिए जा रही छोटे भाई की पत्नी को मार दी गोली
UP News
यूपी में अब नहीं बदलेंगे पुराने मीटर, स्मार्ट मीटर पर रोक! बिजली उपभोक्ताओं को राहत