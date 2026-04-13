दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का कल होगा आगाज; PM मोदी करेंगे भव्य उद्घाटन, वन्यजीवों के लिए बना एशिया का सबसे लंबा गलियारा

Delhi-Dehradun Expressway: उत्तराखंड के देहरादून और दिल्ली के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने वाला बहुप्रतीक्षित देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे अब तैयार है. इस आधुनिक परियोजना का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. करीब 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एक्सप्रेसवे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

जानिए जरूरी बात

इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास विशेषता एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा है, जिसकी लंबाई लगभग 12 से 14 किलोमीटर है. यह गलियारा वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सड़क निर्माण से उनके प्राकृतिक आवागमन पर कोई असर न पड़े. पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन का यह एक बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है.

सुरंग का निर्माण भी हुआ है

इसके अलावा, एक्सप्रेसवे के शुरुआती हिस्से में 340 मीटर लंबी दात काली सुरंग का निर्माण भी किया गया है, जो तकनीकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. यह सुरंग पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी. कनेक्टिविटी के लिहाज से भी यह एक्सप्रेसवे काफी अहम है. यह सीधे तौर पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे और चार धाम राजमार्ग (हरिद्वार लिंक) से जुड़ता है. इससे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यातायात और अधिक आसान हो जाएगा.

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बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी

सुविधाओं की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे में कुल 113 अंडरपास, पांच रेलवे ओवरब्रिज, 62 बस शेल्टर और 16 प्रवेश एवं निकास बिंदु बनाए गए हैं. साथ ही 76 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी तैयार की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मार्ग के किनारे 12 स्थानों को फूड कोर्ट और अन्य सुविधाओं के लिए विकसित किया गया है. इन स्थानों पर खाने-पीने, विश्राम और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी.

कुल मिलाकर, देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से भी एक मिसाल पेश करेगा.

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