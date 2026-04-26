गोपीपुरा में गुलदार की दहशत खत्म, पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

काशीपुर न्यूज/सतीश कुमार: उत्तराखंड के रामनगर तराई पश्चिमी क्षेत्र के आमपोखरा रेंज अंतर्गत गोपीपुरा गांव में पिछले कई दिनों से फैली गुलदार की दहशत आखिरकार खत्म हो गई. देर रात वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार के कैद हो जाने के बाद ग्रामीणों ने बड़ी राहत महसूस की है. बताया जा रहा है कि यह गुलदार लगातार गांव के आसपास घूम रहा था और कुत्तों समेत छोटे पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ था.

जानें पूरी बात ?

दरअसल, आमपोखरा रेंज के रेंज अधिकारी पी.एस. खनायत ने जानकारी देते हुए बताया कि हेमपुर डिपो हल्दुआ बीट के अंतर्गत गोपीपुरा गांव से वन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं. ग्रामीणों ने बताया था कि रात के समय एक गुलदार आबादी के करीब आ रहा है और उनके पालतू जानवर अचानक गायब हो रहे हैं. इन घटनाओं के आधार पर वन विभाग ने इलाके में गुलदार की सक्रियता की पुष्टि की.

वन विभाग ने बिछाया जाल

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और रणनीति के तहत प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाया. बीती रात करीब 2 से 3 बजे के बीच गुलदार उसी पिंजरे में कैद हो गया. सुबह जब टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने गुलदार को सुरक्षित रूप से पिंजरे में बंद पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वस्थ मिला गुलदार, जंगल में छोड़ा गया

रेंज अधिकारी के अनुसार पकड़ा गया गुलदार लगभग एक वर्ष का नर है और पूरी तरह स्वस्थ है. उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। वन विभाग की टीम ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद गुलदार को सुरक्षित रूप से जंगल के कोर एरिया में छोड़ दिया, ताकि वह आबादी से दूर रह सके और भविष्य में किसी तरह की जनहानि न हो.

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

गुलदार के पकड़े जाने के बाद गांव में खुशी और राहत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे डर के साए में जी रहे थे और रात के समय घर से बाहर निकलने से भी डरते थे.

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल से सटे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें, रात के समय अकेले बाहर न निकलें और किसी भी वन्यजीव की गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.

यह भी पढ़ें : लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की ओपनिंग टली, जानें अब कब शुरू होगा सफर, NHAI ने कर दिया क्लियर!

