चमोली में आसमानी बिजली का कहर, 500 बकरियों की मौत! पशुपालकों पर टूटा दुखों का पहाड़

Chamoli News: चमोली जनपद से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. निजमुला घाटी के गौणा-भनाली तोक में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है. इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल बेजुबान जानवरों की जान ली, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में जीवनयापन करने वाले कई परिवारों के भविष्य पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है.
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चमोली न्यूज/पुष्कर चौधरी: उत्तराखंड के चमोली जनपद से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. निजमुला घाटी के गौणा-भनाली तोक में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है. इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल बेजुबान जानवरों की जान ली, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में जीवनयापन करने वाले कई परिवारों के भविष्य पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है.
एक झटके में खत्म हुई सालों की पूंजी
देर रात जब पूरा क्षेत्र गहरी नींद में था, तब अचानक कड़कती बिजली ने गौणा-भनाली तोक में ठहरे भेड़पालकों के डेरे पर प्रहार किया. इस हादसे में एक दर्जन से अधिक भेड़पालकों की लगभग 500 बकरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पीड़ित पशुपालकों में राकेश सिंह, हुकम सिंह और मदन लाल शामिल हैं, जिन्होंने इस आपदा में अपनी पूरी संपत्ति खो दी है. उनके लिए ये बकरियां केवल पशु नहीं, बल्कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थीं.
पशुपालकों के सामने आजीविका का संकट
हादसे के बाद प्रभावित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पीड़ितों का कहना है कि उनकी सालों की मेहनत एक झटके में खाक हो गई. पहाड़ों में भेड़-बकरी पालन ही आय का मुख्य स्रोत होता है, और अब इस भारी नुकसान के बाद उनके सामने परिवार के भरण-पोषण और बच्चों की शिक्षा का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. पूरे निजमुला घाटी में इस समय मायूसी और शोक का माहौल है.
IMD का ऑरेंज अलर्ट और बिगड़ता मौसम
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही 03, 04 और 05 मई 2026 के लिए चमोली सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. चेतावनी में ओलावृष्टि, तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई थी. वर्तमान में भी जिले में रुक-रुक कर बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.
प्रशासन की अपील और सुरक्षात्मक कदम
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जनपदवासियों और चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है. श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा न करें. बिजली चमकने या तेज गर्जना के दौरान ऊंचे पेड़ों या खुले मैदानों के बजाय पक्के ढांचों में शरण लें. प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और वर्तमान में ट्रेकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं.
राहत और बचाव कार्य
प्रशासनिक अमला अब नुकसान के आकलन में जुट गया है. राजस्व विभाग की टीम को प्रभावित क्षेत्र में जाकर पंचनामा भरने और क्षति का ब्यौरा तैयार करने को कहा गया है, ताकि पीड़ित पशुपालकों को उचित मुआवजा मिल सके. आपदा प्रबंधन की टीमें भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं. स्थानीय निवासियों ने सरकार से मांग की है कि दुर्गम क्षेत्र के इन निर्धन परिवारों को अविलंब आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.
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