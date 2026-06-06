/Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates: विकास, विश्वास और संकल्प पर चर्चा...पुष्कर सिंह धामी ब्रिगेड और विपक्ष के नेताओं से होंगे सवाल-जवाब

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Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates: चारधाम यात्रा अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग
चारधाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को मजबूत भी बना रही है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास के लिए कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर कई बड़े बदलाव किये हैं. निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं. उत्तराखंड विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है.
Samridhi Samwad 2026 Live: ज़ी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के मंच से आज देहरादून समृद्धि संवाद 2026 इंवेट का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे तो वहीं अन्य मेहमानों में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, खजान दास जैसे चेहरों के अलावा सत्तारूढ़ भाजपा के बड़े नेताओं के अलावा हरीश रावत जैसे विपक्ष के नेता भी हिस्सा लेंगे. चर्चा होगी विकास, विश्वास और संकल्प, और सवालों के जवाब देंगे मंच पर आमंत्रित मेहमान.