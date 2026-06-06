/Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates: विकास, विश्वास और संकल्प पर चर्चा...पुष्कर सिंह धामी ब्रिगेड और विपक्ष के नेताओं से होंगे सवाल-जवाब

Samridhi Samwad 2026 Live: ज़ी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के मंच से आज देहरादून समृद्धि संवाद 2026 इंवेट का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे तो वहीं अन्य मेहमानों में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, खजान दास जैसे चेहरों के अलावा सत्तारूढ़ भाजपा के बड़े नेताओं के अलावा हरीश रावत जैसे विपक्ष के नेता भी हिस्सा लेंगे. चर्चा होगी विकास, विश्वास और संकल्प, और सवालों के जवाब देंगे मंच पर आमंत्रित मेहमान.