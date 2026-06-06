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Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates: विकास, विश्वास और संकल्प पर चर्चा...पुष्कर सिंह धामी ब्रिगेड और विपक्ष के नेताओं से होंगे सवाल-जवाब

Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates : ज़ी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के मंच से आज देहरादून समृद्धि संवाद 2026 इंवेट का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 06, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:19 PM IST
Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates: विकास, विश्वास और संकल्प पर चर्चा...पुष्कर सिंह धामी ब्रिगेड और विपक्ष के नेताओं से होंगे सवाल-जवाब
Image Credit: समृद्धि संवाद 2026
06 June 2026 04:18 PM (IST)

Samridhi Samwad 2026 LIVE Updates: चारधाम यात्रा अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग
चारधाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को मजबूत भी बना रही है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास के लिए कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर कई बड़े बदलाव किये हैं. निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं. उत्तराखंड विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है.

 

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CM Pushkar Singh Dhami

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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