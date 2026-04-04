हल्द्वानी में LPG संकट, ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ व्यवस्था लागू, होटल-रेस्टोरेंट पर भी असर

हल्द्वानी न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में इन दिनों एलपीजी (LPG) की कमी ने आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलिंडरों की किल्लत के चलते प्रशासन को विशेष व्यवस्था लागू करनी पड़ी है.

‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ प्रणाली से वितरण

दरअसल, एलपीजी वितरण को व्यवस्थित करने के लिए ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ (FIFO) प्रणाली लागू की गई है. इसके तहत जिन उपभोक्ताओं ने पहले गैस बुकिंग कराई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले सिलिंडर दिया जा रहा है. इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और अव्यवस्था को रोकना है.

रोस्टर के अनुसार अलग-अलग इलाकों में सप्लाई

प्रशासन ने गैस वितरण के लिए रोस्टर सिस्टम भी लागू किया है. इसके तहत हर दिन अलग-अलग क्षेत्रों में एलपीजी की सप्लाई की जा रही है, ताकि सभी इलाकों तक गैस पहुंच सके और भीड़-भाड़ से बचा जा सके.

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होटल-रेस्टोरेंट व्यवसाय पर संकट

एलपीजी की कमी का सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पड़ा है. कई होटल और रेस्टोरेंट गैस की अनुपलब्धता के कारण बंद हो चुके हैं, जबकि जो खुले हैं वे सीमित सेवाएं ही दे पा रहे हैं. कई स्थानों पर तो रसोई में लकड़ी का सहारा लेकर खाना बनाया जा रहा है, जिससे काम की गति धीमी हो गई है.

ग्राहकों को इंतजार, हर टेबल पर नोटिस

खबर यह भी है कि रेस्टोरेंट संचालकों ने ग्राहकों को स्थिति से अवगत कराने के लिए हर टेबल पर नोटिस लगाया है. इसमें साफ लिखा है कि गैस की कमी के कारण हर ऑर्डर में 5 से 10 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा. इससे ग्राहकों को थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन वे हालात को समझते हुए सहयोग भी कर रहे हैं.

प्रशासन का आश्वासन

सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि गैस आपूर्ति को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि रोजाना कम से कम तीन लोड गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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