देहरादून समेत राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन और स्थानीय टैक्स के आधार पर ये दरें लागू हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है?



आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम

उत्तराखंड में 7 जून 2026 को लागू कीमतों के अनुसार, देहरादून में LPG सिलेंडर ₹961.00 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50 का मिल रहा है. इसके अलावा हरिद्वार में ₹961.00 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50, नैनीताल में ₹962.00 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,181.00, चमोली में ₹977.50 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, उत्तरकाशी में ₹977.50 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,196.50, रुद्रप्रयाग में ₹977.50 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, पिथौरागढ़ में ₹979.50 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, बागेश्वर में ₹979.50 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, अल्मोड़ा में ₹979.50 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, उधम सिंह नगर में ₹971.00 और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,192.50 है.