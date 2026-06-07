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LPG Price Hike Today: उत्तराखंड में महंगाई का बड़ा झटका! घरेलू गैस सिलेंडर में ₹29 का इजाफा, यहां देखें अपने शहर के नए रेट

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये का इजाफा हो गया है. पहले ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹42 का इजाफा हो चुका है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड के हर जिले में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 07, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:52 AM IST
LPG Price Hike Today: उत्तराखंड में महंगाई का बड़ा झटका! घरेलू गैस सिलेंडर में ₹29 का इजाफा, यहां देखें अपने शहर के नए रेट
Image Credit: LPG Price Hike

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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