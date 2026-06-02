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LPG Price Today: 2 जून को फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें देहरादून से नैनीताल तक एलपीजी के ताजा रेट

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में  ₹42 का इजाफा हुआ है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड के हर जिले में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:36 AM IST
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LPG Price Today
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LPG Gas Cylinder Price Today 2 June 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है. जिसकी वजह से भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. देश की जनता से भारत सरकार ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है?

आज कितनी है कीमत?
उत्तराखंड में 2 जून 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ₹932 से ₹950 के आसपास है. यहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत (Commercial Cylinder Price) ₹3,100 से ₹3,200 के बीच है. 1 जून को इसमें ₹42 की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद देहरादून समेत राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन और स्थानीय टैक्स के आधार पर ये दरें लागू हैं.
 
आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम
देहरादून में LPG सिलेंडर ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50 का मिल रहा है. इसके अलावा हरिद्वार में ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50, नैनीताल में ₹933.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,181.00, चमोली में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, उत्तरकाशी में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,196.50, रुद्रप्रयाग  में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, पिथौरागढ़ में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, बागेश्वर में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, अल्मोड़ा में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, उधम सिंह नगर में ₹942.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,192.50 है. 

कब घर आएगा गैस सिलिंडर?
उत्तराखंड के इन जिलों के उपभोक्ताओं पर नई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा. ये कीमतें समय-समय बदली जा सकती हैं. लोगों से अपील है कि Indane, HP Gas या Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम दरों की जांच कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. भारत इस स्थिति में मजबूती से खड़ा है. गैस सिलिंडर बुक करने पर पहले की तरह ही आपके घर सिलिंडर आएगा, लेकिन ये सिलिंडर आने में थोड़ा वक्त लगेगा.

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कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 2 जून 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं. 

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