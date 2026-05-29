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LPG Price Today: उत्तराखंड में एलपीजी महंगा हुआ या सस्ता? फौरन जानिए आज गैस सिलेंडर के लेटेस्ट दाम

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 का इजाफा हुआ है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड के हर जिले में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 29, 2026, 08:59 AM IST
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LPG Price Today
LPG Price Today

LPG Gas Cylinder Price Today 29 May 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है. जिसकी वजह से भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. देश की जनता से भारत सरकार ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. 

इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है?

आज कितनी है कीमत?
उत्तराखंड में 29 मई 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ₹932 से ₹950 के आसपास है. देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जैसे क्षेत्रों में सिलेंडर की किल्लत और वितरण में देरी की खबरें हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. इस महीने बेशक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार के पार चला गया है.
 
आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम
देहरादून में LPG सिलेंडर ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,124.00 का मिल रहा है. इसके अलावा हरिद्वार में ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,124.00, नैनीताल में ₹933.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,139.00, चमोली में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,149.50, उत्तरकाशी में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,154.50, रुद्रप्रयाग  में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,149.50, पिथौरागढ़ में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,164.50, बागेश्वर में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,164.50, अल्मोड़ा में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,164.50, उधम सिंह नगर में ₹942.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,150.50 है. 

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कब घर आएगा गैस सिलिंडर?
उत्तराखंड के इन जिलों के उपभोक्ताओं पर नई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा. ये कीमतें समय-समय बदली जा सकती हैं. लोगों से अपील है कि Indane, HP Gas या Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम दरों की जांच कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. भारत इस स्थिति में मजबूती से खड़ा है. गैस सिलिंडर बुक करने पर पहले की तरह ही आपके घर सिलिंडर आएगा, लेकिन ये सिलिंडर आने में थोड़ा वक्त लगेगा.

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 29 मई 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

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