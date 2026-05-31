Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3233699
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

LPG Price Today: देहरादून से हल्द्वानी तक LPG के नए दाम जारी, एक क्लिक में जानिए आपके शहर का रेट

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 का इजाफा हुआ है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड के हर जिले में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: May 31, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Price Today
LPG Price Today

LPG Gas Cylinder Price Today 31 May 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है. जिसकी वजह से भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. देश की जनता से भारत सरकार ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. 

इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है?

आज कितनी है कीमत?
उत्तराखंड में 31 मई 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ₹932 से ₹950 के आसपास है. देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जैसे क्षेत्रों में सिलेंडर की किल्लत और वितरण में देरी की खबरें हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. इस महीने बेशक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार के पार चला गया है.
 
आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम
देहरादून में LPG सिलेंडर ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,124.00 का मिल रहा है. इसके अलावा हरिद्वार में ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,124.00, नैनीताल में ₹933.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,139.00, चमोली में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,149.50, उत्तरकाशी में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,154.50, रुद्रप्रयाग  में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,149.50, पिथौरागढ़ में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,164.50, बागेश्वर में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,164.50, अल्मोड़ा में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,164.50, उधम सिंह नगर में ₹942.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,150.50 है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कब घर आएगा गैस सिलिंडर?
उत्तराखंड के इन जिलों के उपभोक्ताओं पर नई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा. ये कीमतें समय-समय बदली जा सकती हैं. लोगों से अपील है कि Indane, HP Gas या Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम दरों की जांच कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. भारत इस स्थिति में मजबूती से खड़ा है. गैस सिलिंडर बुक करने पर पहले की तरह ही आपके घर सिलिंडर आएगा, लेकिन ये सिलिंडर आने में थोड़ा वक्त लगेगा.

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 31 मई 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं. 

TAGS

LPG cylinder price in UttarakhandLPG CrisisUttarakhand LPG rateLPG cylinder price 30 May 2026commercial cylinder pricedomestic cylinder priceprice IPG Rate TodayUP uttarakhand trendingLPG Cylinder Price TodayUttarakhand LPG cylinder PriceUttarakhand LPG pricelpg cylinder priceUttarakhand Today LPG cylinder Price

Trending news

Ghaziabad
असद का शव देखकर ही मिलेगी तसल्ली,बाकी का भी हो ऐसा ही अंत,सूर्या की मां का छलका दर्द
lpg cylinder price in up
यूपी में जारी हुए गैस सिलेंडर के नए दाम, लखनऊ-कानपुर समेत देखें बड़े शहरों की लिस्ट
Lucknow Fuel Price
यूपी में पेट्रोल-डीजल के रेट जारी,कहीं राहत तो कहीं बढ़ा खर्च;देखें अपने शहर की कीमत
ghaziabad encounter
बकरीद पर सूर्या की चाकू घोंपकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद ढेर,एक कांस्टेबल घायल
Ghaziabad News
पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया असद, ईद पर दोस्त सूर्या को बुलाकर किया था मर्डर
चांदी का भाव
यूपी में सस्ता हुआ सोना, चांदी की रफ्तार पर लगा ब्रेक; खरीदारी से पहले चेक करें रेट
Chirag Tyagi Murder
पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या, गाजियाबाद में साईं उपवन में मिला शव
Barabanki News
'प्रेमजाल में फंसाया, जबरन गर्भपात'... ग्राम प्रधान को महिला ने सरेराह पीटा
Hardoi News
जो बोया है, वही काट रहे... TMC नेता अभिषेक बनर्जी की पिटाई पर योगी के मंत्री का बयान
Blue Moon 2026
आसमान में कल दिखेगा जादुई नजारा! खगोल प्रेमियों के लिए खास रहेगा रविवार