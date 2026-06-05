Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3238228
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

LPG Price Today: उत्तराखंड के शहरों में आज क्या है घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत? तुरंत जानें चमोली से देहरादून तक कहां कितना है रेट!

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में  ₹42 का इजाफा हुआ है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड के हर जिले में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gas Cylinder Price
Gas Cylinder Price

LPG Gas Cylinder Price Today 5 June 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है. जिसकी वजह से भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. देश की जनता से भारत सरकार ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है?

आज कितनी है कीमत?
उत्तराखंड में 5 जून 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ₹932 से ₹950 के आसपास है. यहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत (Commercial Cylinder Price) ₹3,100 से ₹3,200 के बीच है. 1 जून को इसमें ₹42 की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद देहरादून समेत राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन और स्थानीय टैक्स के आधार पर ये दरें लागू हैं.
 
आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम
देहरादून में LPG सिलेंडर ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50 का मिल रहा है. इसके अलावा हरिद्वार में ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50, नैनीताल में ₹933.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,181.00, चमोली में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, उत्तरकाशी में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,196.50, रुद्रप्रयाग  में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, पिथौरागढ़ में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, बागेश्वर में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, अल्मोड़ा में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, उधम सिंह नगर में ₹942.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,192.50 है. 

कब घर आएगा गैस सिलिंडर?
उत्तराखंड के इन जिलों के उपभोक्ताओं पर नई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा. ये कीमतें समय-समय बदली जा सकती हैं. लोगों से अपील है कि Indane, HP Gas या Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम दरों की जांच कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. भारत इस स्थिति में मजबूती से खड़ा है. गैस सिलिंडर बुक करने पर पहले की तरह ही आपके घर सिलिंडर आएगा, लेकिन ये सिलिंडर आने में थोड़ा वक्त लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 5 जून 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.  

TAGS

lpg price todayLPG cylinder price in UttarakhandLPG CrisisUttarakhand LPG rateLPG cylinder price 4 June 2026commercial cylinder pricedomestic cylinder priceprice IPG Rate TodayUP uttarakhand trendingLPG Cylinder Price TodayUttarakhand LPG cylinder PriceUttarakhand LPG pricelpg cylinder price

Trending news

Gorakhpur Weather today
आंधी-बारिश और गिरेंगे ओले, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी!
Kanpur News
कानपुर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार, 10 गिरफ्तार
UP panchayat election
पंचायत चुनाव में देरी और प्रशासक नियुक्ति को चुनौती, आज इलाहाबाद HC में अहम सुनवाई
Lucknow news
CM योगी के जन्मदिन पर संदेशों का तांता, जानें देश भर के नेताओं ने कैसे दी बधाई
prayagraj news
सीएम योगी के जन्मदिन और 'विश्व पर्यावरण दिवस' पर दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा जनसैलाब
Bareilly Weather Today
पश्चिमी यूपी में होगी झमाझम, 40+ जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट!
Noida fire
नोएडा में आग का डबल अटैक!सेक्टर-75 के बाद सेक्टर 52 स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग
up breaking news
UP Breaking News Live: CM योगी का जन्मदिन आज, एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू, लखनऊ में राजनाथ करेंगे बायोयुग ग्रीन कमांड की लॉन्चिंग
Noida fire
नोएडा के सेक्टर 74 की सोसायटी में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां, कई लोग फंसे
lpg price today
लखनऊ समेत आपके शहर में आज क्या है गैस सिलेंडर का भाव?1 क्लिक में देखें शहरवार लिस्ट