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LPG Price Today: आज उत्तराखंड में क्या है गैस सिलेंडर की कीमत? देखिए देहरादून से नैनीताल तक एलपीजी की लेटेस्ट रेट लिस्ट

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹42 का इजाफा हुआ है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड के हर जिले में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:19 AM IST
LPG Price Today: आज उत्तराखंड में क्या है गैस सिलेंडर की कीमत? देखिए देहरादून से नैनीताल तक एलपीजी की लेटेस्ट रेट लिस्ट
Image Credit: LPG Price Today

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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