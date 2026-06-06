आज कितनी है कीमत?

उत्तराखंड में 6 जून 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ₹932 से ₹950 के आसपास है. यहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत (Commercial Cylinder Price) ₹3,100 से ₹3,200 के बीच है. 1 जून को इसमें ₹42 की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद देहरादून समेत राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन और स्थानीय टैक्स के आधार पर ये दरें लागू हैं.



आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम

देहरादून में LPG सिलेंडर ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50 का मिल रहा है. इसके अलावा हरिद्वार में ₹932.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,166.50, नैनीताल में ₹933.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,181.00, चमोली में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, उत्तरकाशी में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,196.50, रुद्रप्रयाग में ₹948.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,191.50, पिथौरागढ़ में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, बागेश्वर में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, अल्मोड़ा में ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,206.50, उधम सिंह नगर में ₹942.00 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,192.50 है.