/पलायन रोकने से बाजार तक पहुंच बनाने की तैयारी, एम-पैक्स को मजबूत करेगी धामी सरकार

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उत्तराखंड के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार सहकारिता को बड़ा माध्यम बनाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत नेतृत्व से एम-पैक्स मजबूत होंगे और मजबूत एम-पैक्स से गांवों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी. गांव मजबूत होंगे तो उत्तराखंड भी समृद्ध बनेगा. मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को पंतनगर में आयोजित द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही.
सहकारिता को गांवों की ताकत बनाने पर जोर
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहकार भारती उत्तराखंड की ओर से श्री लक्ष्मणराव इनामदार द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारिता को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सहकारिता कई बड़ी चुनौतियों का समाधान बन सकती है. पलायन रोकने, पर्वतीय कृषि को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी संस्थाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है.
पैक्स से एम-पैक्स तक बदल रही व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां राज्य की सहकारिता व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं. बदलती जरूरतों के हिसाब से इन्हें एम-पैक्स के रूप में अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा रहा है. सरकार का फोकस एम-पैक्स के जरिए किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर है. इसके जरिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने और गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.
एम-पैक्स को चाहिए कुशल नेतृत्व
धामी ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है. एम-पैक्स के लिए भी कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है. इसी उद्देश्य से नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केवल जानकारी बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य नेतृत्व को नई सोच, कार्यदृष्टि और सही दिशा देना भी है. प्रशिक्षित नेतृत्व अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारिता की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
किसान, युवा और मातृशक्ति पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, युवाओं और मातृशक्ति को सहकारिता से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार सहकारिता को सिर्फ समितियों तक सीमित रखने के बजाय इसे जनभागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना चाहती है. उन्होंने कहा कि कोशिश है कि सहकारिता का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जाए. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी तैयार किए जा सकते हैं.
पंतनगर से कई नई पहल शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर की ज्ञानभूमि से सहकारिता को नई दिशा देने वाली कई पहल शुरू हुई हैं. इनमें सहकार ग्रंथ का लोकार्पण, देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ की पहल, सहकारिता के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत और युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया रील्स अभियान शामिल हैं. इसके साथ ही एम-पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री ने इन पहलों के लिए सहकारिता विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय और सहकार भारती को शुभकामनाएं दीं.
प्रतिनिधियों से ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण में शामिल प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सहकारिता को जन-जन की शक्ति बनाकर गांवों को मजबूत करने, युवाओं को अवसर देने और किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा. राज्य सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है.