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पलायन रोकने से बाजार तक पहुंच बनाने की तैयारी, एम-पैक्स को मजबूत करेगी धामी सरकार

उत्तराखंड के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार सहकारिता को बड़ा माध्यम बनाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत नेतृत्व से एम-पैक्स मजबूत होंगे और मजबूत एम-पैक्स से गांवों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 22, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:26 PM IST
पलायन रोकने से बाजार तक पहुंच बनाने की तैयारी, एम-पैक्स को मजबूत करेगी धामी सरकार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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