/पलायन रोकने से बाजार तक पहुंच बनाने की तैयारी, एम-पैक्स को मजबूत करेगी धामी सरकार

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहकार भारती उत्तराखंड की ओर से श्री लक्ष्मणराव इनामदार द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारिता को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सहकारिता कई बड़ी चुनौतियों का समाधान बन सकती है. पलायन रोकने, पर्वतीय कृषि को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी संस्थाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है.