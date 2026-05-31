Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3233928
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

मसूरी पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, बेटी के एडमिशन के लिए वुडस्टॉक स्कूल का किया दौरा

 Mussoorie News: पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में अपने परिवार के साथ पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे. धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा भी मौजूद थीं. उनके अचानक मसूरी पहुंचने की खबर से पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 31, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मसूरी पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, बेटी के एडमिशन के लिए वुडस्टॉक स्कूल का किया दौरा

 Mussoorie News: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में अपने परिवार के साथ पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे. धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा भी मौजूद थीं.उनके अचानक मसूरी पहुंचने की खबर से पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन गया.

वुडस्टॉक स्कूल में बेटी के दाखिले की चर्चा
महेंद्र सिंह धोनी का यह दौरा मुख्य रूप से पारिवारिक कार्यों के लिए था. सूत्रों के अनुसार, वे विश्व प्रसिद्ध 'वुडस्टॉक स्कूल' पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी जीवा के दाखिले की प्रक्रिया और स्कूल की सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने धोनी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया.

प्रशंसकों का उमड़ा हुजूम
धोनी का मसूरी आगमन बेहद गोपनीय रखा गया था, जिसकी जानकारी मीडिया या स्थानीय लोगों को नहीं थी. हालांकि, जैसे ही सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, खबर आग की तरह फैल गई. लाल टिब्बा स्थित एक होटल में उनके रुकने की सूचना मिलते ही प्रशंसकों का तांता लग गया. हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर जमा हो गए. धोनी ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और बड़ी विनम्रता के साथ कई लोगों के साथ सेल्फी ली और फोटो खिंचवाई.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तराखंड से धोनी का गहरा नाता
महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराखंड से पुराना और गहरा संबंध रहा है. उनकी पत्नी साक्षी धोनी मूल रूप से उत्तराखंड की ही रहने वाली हैं. इतना ही नहीं, धोनी और साक्षी की शादी भी देहरादून में ही संपन्न हुई थी. यही कारण है कि 'कैप्टन कूल' अक्सर अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर शांति और सुकून के पलों के लिए उत्तराखंड आते रहते हैं.

प्रशंसकों का कहना है कि धोनी का सादगी भरा अंदाज ही उन्हें बाकी हस्तियों से अलग और खास बनाता है. इस दौरे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और वे आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें : रुद्रप्रयाग में खराब मौसम का अलर्ट: केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

Gold Silver Rate Drop: खरीदारी का फटाफट बना लें प्लान! उत्तराखंड में सोने के दाम गिरे, 1 किलो चांदी की नई कीमत भी जान लें
 

TAGS

mussoorie news

Trending news

Banda News
हजारों मछलियों की मौत से सन्न रह गया बांदा, छावी तालाब बना चिंता का केंद्र
prayagraj news
प्रयागराज:शत्रु संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग का खुलासा, अतीक के करीबियों पर दर्ज हुई FIR
Ayodhya news
अयोध्या को नंबर-1 बनाने की तैयारी: नगर निगम ने शुरू किया ‘गंदगी पर प्रहार’ अभियान
firozabad latest news
यूपी के इस एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की मौज! मांगों को लेकर हड़ताल पर टोल कर्मचारी
prayagraj news
पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने जेल से रिहाई का आदेश दिया
Gorakhpur Weather today
आंधी-बारिश और गिरेंगे ओले, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी!
UP News
खत्म होगा 4 साल का इंतजार! राजीव कृष्ण हो सकते यूपी के नए परमानेंट DGP, नाम फाइनल!
Lucknow news
लखनऊ: यूपीएससी छात्रा से गैंगरेप मामले में फरार आरोपियों ने किया सरेंडर
Lucknow Ecnounter
लखनऊ में दो एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल, छेड़खानी का आरोपी भी दबोचा गया
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी में आज संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा, गाजियाबाद की जैन जरी क्रिएशन फैक्ट्री में भीषण आग; पढ़ें हर अपडेट