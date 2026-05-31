मसूरी पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, बेटी के एडमिशन के लिए वुडस्टॉक स्कूल का किया दौरा

Mussoorie News: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में अपने परिवार के साथ पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे. धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा भी मौजूद थीं.उनके अचानक मसूरी पहुंचने की खबर से पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन गया.

वुडस्टॉक स्कूल में बेटी के दाखिले की चर्चा

महेंद्र सिंह धोनी का यह दौरा मुख्य रूप से पारिवारिक कार्यों के लिए था. सूत्रों के अनुसार, वे विश्व प्रसिद्ध 'वुडस्टॉक स्कूल' पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी जीवा के दाखिले की प्रक्रिया और स्कूल की सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने धोनी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया.

प्रशंसकों का उमड़ा हुजूम

धोनी का मसूरी आगमन बेहद गोपनीय रखा गया था, जिसकी जानकारी मीडिया या स्थानीय लोगों को नहीं थी. हालांकि, जैसे ही सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, खबर आग की तरह फैल गई. लाल टिब्बा स्थित एक होटल में उनके रुकने की सूचना मिलते ही प्रशंसकों का तांता लग गया. हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर जमा हो गए. धोनी ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और बड़ी विनम्रता के साथ कई लोगों के साथ सेल्फी ली और फोटो खिंचवाई.

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उत्तराखंड से धोनी का गहरा नाता

महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराखंड से पुराना और गहरा संबंध रहा है. उनकी पत्नी साक्षी धोनी मूल रूप से उत्तराखंड की ही रहने वाली हैं. इतना ही नहीं, धोनी और साक्षी की शादी भी देहरादून में ही संपन्न हुई थी. यही कारण है कि 'कैप्टन कूल' अक्सर अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर शांति और सुकून के पलों के लिए उत्तराखंड आते रहते हैं.

प्रशंसकों का कहना है कि धोनी का सादगी भरा अंदाज ही उन्हें बाकी हस्तियों से अलग और खास बनाता है. इस दौरे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और वे आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं.

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