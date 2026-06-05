उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस का बड़ा खुलासा, 3 गिरफ्तार

उत्तराखंड न्यूज/राम अनुज: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए राज्य की एसटीएफ (STF) और ऊधमसिंह नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काशीपुर से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी लाइसेंस के जरिए अवैध हथियारों का जखीरा जुटा रहे थे.

क्या है पूरा मामला?

एसटीएफ और ऊधमसिंह नगर पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि राज्य में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हथियार खरीदे जा रहे हैं. इसी कड़ी में पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर काशीपुर में छापेमारी की. इस दौरान नौशाद हुसैन, जतिन कांडपाल और अजीम नामक तीन आरोपियों को पकड़ा गया. तलाशी लेने पर पुलिस के होश उड़ गए. आरोपियों के पास से 03 अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 65 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनके पास से जो शस्त्र लाइसेंस मिले, वे उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के पते पर बने थे, जो पूरी तरह से फर्जी पाए गए.

जाली दस्तावेजों का खेल

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने गिरोह के माध्यम से शाहजहांपुर से जारी फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाए थे. इन जाली लाइसेंसों को दिखाकर उन्होंने काशीपुर के एक गन हाउस से हथियार खरीदे. जब पुलिस ने इन लाइसेंसों का सत्यापन शाहजहाँपुर जिलाधिकारी कार्यालय से कराया, तो वहां से साफ हो गया कि ये लाइसेंस कभी जारी ही नहीं किए गए थे. फिलहाल, काशीपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS 2023) की संबंधित धाराओं में एफआईआर (संख्या 213/2026) दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.

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एसटीएफ की सख्त चेतावनी

एसएसपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई के बाद एक कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने बताया कि राज्य में बाहरी राज्यों से आए हजारों शस्त्र लाइसेंसों की सघन जांच चल रही है. एसटीएफ ने उन सभी लोगों को चेतावनी दी है जिनके पास फर्जी शस्त्र लाइसेंस हैं कि वे तुरंत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें. यदि जांच में फर्जीवाड़ा पाया गया, तो दोषियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि वे दोबारा अपराध करने की सोच भी नहीं पाएंगे.

यह कार्रवाई न केवल अवैध हथियारों के तस्करों के लिए एक बड़ा सबक है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जी लाइसेंस रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें और कौन-कौन से अधिकारी या बिचौलिए शामिल हो सकते हैं.

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