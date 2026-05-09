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फोटो पर थूक हर की पैड़ी पर जिंदा पत्नी का पिंडदान! वायरल वीडियो पर संत तीर्थ पुरोहित भड़के

Haridwar News: हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर आस्था ही नहीं पत्नि के प्रति एक पति की घृणा का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने तीर्थ पुरोहित और हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भर दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 09, 2026, 11:48 PM IST
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पत्नी की फोटो पर थूकने का वीडियो
पत्नी की फोटो पर थूकने का वीडियो

करण खुराना/हरिद्वार: हरकी पैड़ी से जुड़ा एक वायरल वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है.  वीडियो में एक व्यक्ति किसी महिला की तस्वीर पर थूकने के बाद उसे गंगा में प्रवाहित करता दिखाई दे रहा है. इसके साथ एक महिला के डांस का वीडियो जोड़कर दावा किया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी की इंस्टाग्राम रील बनाने की आदत से इतना परेशान हो गया कि उसने जीते-जी उसका पिंडदान कर दिया. 

हजारों लोगों ने शेयर किया वीडियो
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों लोगों ने शेयर किया और इसे आधुनिक दौर में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से जोड़कर पेश किया, कई पोस्ट में दावा किया गया कि वीडियो में दिख रही महिला उस व्यक्ति की पत्नी है और दोनों के बीच विवाद की वजह रील बनाने की लत थी

वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कौन?
वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन है और महिला से उसका क्या संबंध है, इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. यही नहीं, महिला उस व्यक्ति की पत्नी है या दोनों के बीच सोशल मीडिया को लेकर विवाद था, इस दावे के समर्थन में भी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है. 

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वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं
इसके बावजूद वीडियो को लगातार अलग-अलग दावों के साथ साझा किया जा रहा है. वायरल क्लिप को लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे पारिवारिक रिश्तों पर सोशल मीडिया के असर से जोड़ रहे हैं, जबकि कई लोग धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं. 

तीर्थ पुरोहित और हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी
धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह की घटनाओं और वायरल वीडियो को लेकर तीर्थ पुरोहितों तथा हिंदूवादी संगठनों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि गंगा और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी गंगा घाटों पर डांस, शराबखोरी और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़े हो चुके हैं. ऐसे में यह ताजा वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट जानकारी और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है. 

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