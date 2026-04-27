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देहरादून के चकराता वन प्रभाग में भयंकर आग, कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख

 Dehradun News: - देहरादून जनपद स्थित चकराता वन प्रभाग में पिछले दो दिनों से जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. सहिया क्षेत्र के कोठा-तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:15 AM IST
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देहरादून के चकराता वन प्रभाग में भयंकर आग, कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख

देहरादून न्यूज/मोo मुजम्मिल: उत्तराखंड के देहरादून जनपद स्थित चकराता वन प्रभाग में पिछले दो दिनों से जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. सहिया क्षेत्र के कोठा-तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. इस आग की चपेट में बाँझ, बुरांश, काफल और देवदार जैसे घने और बहुमूल्य वृक्ष आ गए, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा जलकर राख हो गई है.

जानिए पूरी बात ? 
दरअसल, सबसे ज्यादा नुकसान वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए नए पौधारोपण को हुआ है. आग की वजह से विभिन्न प्रजातियों के हजारों छोटे पौधे नष्ट हो गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है. जंगल में गिरे सूखे बाँझ के पत्ते और सूखी घास आग को तेजी से फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसके कारण आग पर पूरी तरह काबू पाना चुनौती बना हुआ है.

 वनकर्मियों ने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया 
बताया जा रहा है कि शनिवार को लगी इस आग पर फायर वाचरों और वनकर्मियों ने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था, लेकिन जमीन में सुलग रही आग ने एक बार फिर से भड़ककर स्थिति को गंभीर बना दिया. वन विभाग की टीम के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी और कोठा गांव के स्थानीय ग्रामीण लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं.

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इसी बीच, चकराता छावनी परिषद के पास चिलमिरी बीट के आरक्षित वन क्षेत्र में भी आग की घटनाएं सामने आई हैं. यहां पिछले दो दिनों से आग धधक रही है और अब तक लगभग चार हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंच चुका है. इस इलाके में वन विभाग, कैंट प्रशासन और सेना के जवान मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं.

प्रशासन के अनुसार
आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार निगरानी और प्रयास जारी हैं, लेकिन मौसम की शुष्कता और जंगल में फैले ज्वलनशील पदार्थ स्थिति को और जटिल बना रहे हैं. यदि जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया, तो इससे पर्यावरण और वन्य जीवों को और अधिक नुकसान होने की आशंका है.

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