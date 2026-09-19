/‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है...’, महिला संवाद में गीत के जरिए PM मोदी का जताया आभार

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उत्तराखंड में मातृशक्ति संवाद एवं सम्मान समारोह के दौरान महिलाओं ने गीत के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का जिक्र किया. मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में एक महिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने गीत प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया. गीत में बिना ब्याज ऋण, लखपति दीदी और महिला स्वयं सहायता समूहों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया.
शनिवार को मुख्य सेवक सदन में मातृशक्ति संवाद एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर आधारित गीत स्वत:स्फूर्त तरीके से प्रस्तुत किए. इसी दौरान एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की इच्छा जताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने गीत सुनाया.
‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया’
महिला ने ‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है’ गीत के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया. गीत में महिलाओं को बिना ब्याज ऋण देने, लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन जैसी योजनाओं को शामिल किया गया. महिला ने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं को आगे बढ़ने और मजबूत होने का अवसर मिला है.
गीत में योजनाओं का जिक्र
गीत के जरिए महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को अपनी बात रखने का माध्यम बनाया. प्रस्तुति के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति स्नेह और आभार की भावना व्यक्त की गई. कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इस दौरान भावपूर्ण माहौल बन गया.
लाभार्थी से भागीदार तक
महिलाओं ने अपनी प्रस्तुति के जरिए उस बदलाव को भी सामने रखा, जिसमें महिलाओं को सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली लाभार्थी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. उन्हें आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है. महिलाओं ने गीत के माध्यम से इसी बदलाव को अपनी आवाज दी.