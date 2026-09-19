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‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है...’, महिला संवाद में गीत के जरिए PM मोदी का जताया आभार

उत्तराखंड में मातृशक्ति संवाद एवं सम्मान समारोह के दौरान महिलाओं ने गीत के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का जिक्र किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 19, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:05 PM IST
‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है...’, महिला संवाद में गीत के जरिए PM मोदी का जताया आभार

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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