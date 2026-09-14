/‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ में गूंजा युवाओं का विजन, 2.67 लाख विद्यार्थियों ने भेजे विचार

धामी ने कहा कि 2047 में भारत और उत्तराखंड कैसा हो, इसे तय करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना जैसे प्रयास किए जा रहे हैं. नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर मिलना जरूरी है. कार्यक्रम में बेहतर सहभागिता के लिए शिक्षक अंकुश और रुद्रप्रयाग में शत-प्रतिशत भागीदारी के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को सम्मानित किया गया.