/‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ में गूंजा युवाओं का विजन, 2.67 लाख विद्यार्थियों ने भेजे विचार

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया. ‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ अभियान के तहत प्रदेशभर से 2,67,744 विद्यार्थियों ने निबंध और अपने विचार भेजे हैं. छात्रों ने पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपने और सोच ही भविष्य के उत्तराखंड की दिशा तय करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने का लक्ष्य रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा और ऊर्जा की कमी नहीं है. जरूरत इस बात की है कि उन्हें सही अवसर और सुविधाएं मिलें. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील भी की.
पलायन पर छात्रों ने रखी बात
रुद्रप्रयाग की कक्षा 11 की छात्रा सीमा सेमवाल ने पलायन पर अपने अनुभव साझा किए. धामी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना हमेशा नकारात्मक नहीं होता. बाहर जाकर पढ़ाई और अनुभव हासिल करने से युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकते हैं. हालांकि पहाड़ों में परिवार संभालने वाली महिलाओं को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. देवप्रयाग की श्रेया सेमवाल ने रोजगार बढ़ाने और पहाड़ से जुड़े रहने की जरूरत बताई.
रोजगार से जोड़ने पर जोर
छात्रा तमन्ना ने खेती से कम आय और पलायन की समस्या को लेकर ‘मेरा पहाड़, मेरा रोजगार’ का विचार रखा. मुख्यमंत्री ने इसे सकारात्मक सोच बताया. उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को अवसर में बदलने की कोशिश होनी चाहिए. अनुष्का ने पलायन रोकने के उपायों पर सुझाव दिए. मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों तक बिजली, पानी और दूसरी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है. उन्होंने प्रदेश में 500 से अधिक स्मार्ट क्लास संचालित होने की जानकारी भी दी.
शिक्षा स्वास्थ्य पर भी सुझाव
छात्रों ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने की जरूरत बताई. पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और चारधाम यात्रा को स्थानीय रोजगार से जोड़ने के सुझाव भी आए. छात्र मुकेश कुशवाहा ने गांवों तक हेलीकॉप्टर एंबुलेंस जैसी सुविधा और स्कूलों में कौशल विकास प्रशिक्षण का सुझाव दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा पर काम किया जा रहा है.
युवाओं से विकसित उत्तराखंड का संकल्प
धामी ने कहा कि 2047 में भारत और उत्तराखंड कैसा हो, इसे तय करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना जैसे प्रयास किए जा रहे हैं. नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर मिलना जरूरी है. कार्यक्रम में बेहतर सहभागिता के लिए शिक्षक अंकुश और रुद्रप्रयाग में शत-प्रतिशत भागीदारी के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को सम्मानित किया गया.