हरिद्वार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 14 स्टोन क्रेशर सीज, 10 करोड़ के अवैध भंडारण का खुलासा

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर-हरिद्वार क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया. यह कार्रवाई मंगलवार को अवैध भंडारण की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई. विभागीय प्रवर्तन दल ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

जानें इन क्षेत्रों में चला अभियान

जानकारी के अनुसार, बाड़ीटीप, फतवा, महतोली, मुजफ्फरपुर गुजरा और नेहंद समेत कई इलाकों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टोन क्रेशरों की पैमाइश की और रिकॉर्ड का मिलान किया. जांच के दौरान कई स्थानों पर भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से क्रेशरों को सील कर दिया गया.

ई-रवन्ना पोर्टल भी किया गया बंद

बता दे कि कार्रवाई के दौरान संबंधित स्टोन क्रेशरों के ई-रवन्ना पोर्टल को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध निकासी या परिवहन को रोका जा सके. विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उठाया गया है.

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10 करोड़ से अधिक के अवैध भंडारण की आशंका

शुरूआती जांच जांच में यह सामने आया है कि इन क्रेशरों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन सामग्री के भंडारण की आशंका है.विभाग अब विस्तृत जांच कर वास्तविक मात्रा और वित्तीय नुकसान का आकलन कर रहा है.

संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्रेशर संचालकों के खिलाफ अलग से अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

निदेशालय के नेतृत्व में चला अभियान

यह पूरा अभियान खनिकर्म निदेशालय, देहरादून के नेतृत्व में चलाया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में भी अवैध खनन के खिलाफ इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

खनन विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध खनन और भंडारण पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना है.

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