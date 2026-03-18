Advertisement
trendingNow13145633
Hindi NewsUttarakhandहरिद्वार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 14 स्टोन क्रेशर सीज, 10 करोड़ के अवैध भंडारण का खुलासा

हरिद्वार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 14 स्टोन क्रेशर सीज, 10 करोड़ के अवैध भंडारण का खुलासा

 Haridwar News: हरिद्वार जिले के लक्सर-हरिद्वार क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया. यह कार्रवाई मंगलवार को अवैध भंडारण की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरिद्वार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 14 स्टोन क्रेशर सीज, 10 करोड़ के अवैध भंडारण का खुलासा

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर-हरिद्वार क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया. यह कार्रवाई मंगलवार को अवैध भंडारण की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई. विभागीय प्रवर्तन दल ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

जानें इन क्षेत्रों में चला अभियान
जानकारी के अनुसार, बाड़ीटीप, फतवा, महतोली, मुजफ्फरपुर गुजरा और नेहंद समेत कई इलाकों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टोन क्रेशरों की पैमाइश की और रिकॉर्ड का मिलान किया. जांच के दौरान कई स्थानों पर भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से क्रेशरों को सील कर दिया गया.

ई-रवन्ना पोर्टल भी किया गया बंद
बता दे कि कार्रवाई के दौरान संबंधित स्टोन क्रेशरों के ई-रवन्ना पोर्टल को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध निकासी या परिवहन को रोका जा सके. विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 करोड़ से अधिक के अवैध भंडारण की आशंका
शुरूआती जांच जांच में यह सामने आया है कि इन क्रेशरों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन सामग्री के भंडारण की आशंका है.विभाग अब विस्तृत जांच कर वास्तविक मात्रा और वित्तीय नुकसान का आकलन कर रहा है.

संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई
खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्रेशर संचालकों के खिलाफ अलग से अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

निदेशालय के नेतृत्व में चला अभियान
यह पूरा अभियान खनिकर्म निदेशालय, देहरादून के नेतृत्व में चलाया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में भी अवैध खनन के खिलाफ इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
खनन विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध खनन और भंडारण पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना है. 

यह भी पढ़ें : चार धाम यात्रा से पहले अलर्ट मोड में धामी सरकार! बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत चारों धाम में 24 घंटे बिजली देने का मास्टर प्लान तैयार
 

About the Author
author img
Jyoti Kumari

TAGS

haridwar news

Trending news

मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
harish rana case
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Mallikarjun Kharge
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
Operation Sindhur
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?