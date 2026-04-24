छा जाएगा अंधेरा, बजने लगेगा सायरन... देहरादून में ब्लैक आउट

Mock Drill in Dehradun: राजधानी देहरादून आज रात एक खास माहौल का गवाह बनने जा रहा है. नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन द्वारा एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसमें ‘एयर रेड’ और ‘ब्लैकआउट’ जैसे आपातकालीन हालात का अभ्यास किया जाएगा. जिलाधिकारी के निर्देश पर यह ड्रिल भारत सरकार की SOP के तहत की जा रही है.

देहरादून में आधे घंटे का ब्लैकआउट

देहरादून में आज रात 10:05 बजे से 10:35 बजे तक सिविल डिफेंस की एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसके तहत आईएसबीटी, घंटाघर, दिलाराम चौक और आराघर क्षेत्र में लगभग आधे घंटे का पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा. इस दौरान स्ट्रीट लाइट, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की रोशनी बंद रखी जाएगी, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों का वास्तविक अभ्यास किया जा सके.

आपात स्थिति में चेतावनी

इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों को परखना है, जिसमें ‘एयर रेड’ और ‘ब्लैकआउट’ जैसी स्थितियों का अभ्यास किया जाएगा. प्रशासन यह जांचना चाहता है कि किसी आपात स्थिति में चेतावनी प्रणाली, संसाधनों का उपयोग और विभागों के बीच तालमेल कितनी तेजी और प्रभावशीलता से काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपातकालीन सायरन बजाया जाएगा

ड्रिल शुरू होने से पहले चिन्हित क्षेत्रों में आपातकालीन सायरन बजाया जाएगा, जिससे लोगों को संकेत मिल सके कि अभ्यास शुरू होने वाला है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अभ्यास है, इसलिए नागरिकों को घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांत रहकर सहयोग करना आवश्यक है.

इस अभ्यास के लिए पहले ही एनआईसी सभागार में एक टेबल टॉप बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं. बैठक में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि समन्वय मजबूत किया जा सके और हर स्थिति के लिए तैयार रहा जा सके.

कई स्थानों पर कंट्रोल रूम स्थापित

मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC) और विभिन्न स्थानों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. सभी विभाग दूरसंचार, वायरलेस और हॉटलाइन के माध्यम से आपस में जुड़े रहेंगे, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके और सूचनाओं का आदान-प्रदान बिना बाधा के हो सके.

जिलाधिकारी ने क्या बताया?

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि यह अभ्यास देशव्यापी नागरिक सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस दौरान प्रशासन का पूरा सहयोग करें, नियमों का पालन करें और इस महत्वपूर्ण अभ्यास को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं.