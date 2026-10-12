मोदी के 25 साल पर धामी कैबिनेट का प्रस्ताव, चारधाम से रेल-रोपवे तक का जिक्र

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उत्तराखंड में सोमवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया. हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित मेला नियंत्रण भवन में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के प्रति लगाव, विकास परियोजनाओं और आपदा के समय केंद्र से मिले सहयोग का जिक्र किया गया. कैबिनेट ने इस मौके पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके लिए आभार पत्र भेजने का भी फैसला किया.
7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ सफर
धन्यवाद प्रस्ताव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार प्रमुख के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की थी. इसके बाद से 25 वर्षों के सफर में सेवा, सुशासन, समर्पण और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना को प्राथमिकता दी गई. कैबिनेट ने उनके नेतृत्व में देश में जनकल्याण और विकास से जुड़े कामों का उल्लेख किया.
जनकल्याण की योजनाओं का जिक्र. प्रस्ताव में जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया. कैबिनेट के मुताबिक इन योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है. डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और यूपीआई जैसी पहलों को भी सुविधाएं बढ़ाने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने वाला बताया गया.
राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान में उपलब्धियां
धन्यवाद प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने जैसे फैसलों का भी जिक्र हुआ. चंद्रयान-3 की सफलता और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के साथ वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी इसमें शामिल किया गया. कैबिनेट ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण से जुड़े कामों का भी उल्लेख किया.
उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
कैबिनेट ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र-राज्य के समन्वय से उत्तराखंड में 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अवस्थापना परियोजनाओं पर काम हो रहा है. इनमें सड़क, रेल, रोपवे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. प्रस्ताव में कहा गया कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी और रोजगार व निवेश के अवसर बढ़ेंगे.
दिल्ली-देहरादून का सफर होगा आसान
प्रस्ताव में 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के लोकार्पण का जिक्र किया गया. करीब 213 किलोमीटर लंबे इस गलियारे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय छह घंटे से अधिक से घटकर लगभग ढाई घंटे होने की बात कही गई. इसके अलावा करीब 12,595 करोड़ रुपये की चारधाम महामार्ग विकास परियोजना और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को भी अहम बताया गया.
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे
कैबिनेट ने सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का भी उल्लेख किया. प्रस्ताव के मुताबिक इन परियोजनाओं से आने वाले समय में श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी. केदारनाथ में पुनर्निर्माण और बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत चल रहे कामों को भी विकास के साथ विरासत को सहेजने की पहल बताया गया.
बांध, ऊर्जा और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर जोर
प्रस्ताव में जमरानी बांध, लखवाड़ और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का उल्लेख किया गया. टिहरी में 1,000 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्लांट, ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर और किच्छा में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का भी जिक्र हुआ. कैबिनेट के मुताबिक इन परियोजनाओं से ऊर्जा, उद्योग, निवेश और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.
आपदा के समय सहयोग का जिक्र
धन्यवाद प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तराखंड में बड़ी आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार जानकारी ली और मदद का भरोसा दिया. नवंबर 2023 में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के अभियान के दौरान केंद्र की एजेंसियों से मदद उपलब्ध कराने का जिक्र किया गया. वर्ष 2024 में सहस्त्रताल और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई आपदाओं के दौरान केंद्र सरकार और वायुसेना के सहयोग का भी उल्लेख हुआ. अगस्त 2025 में धराली में आई आपदा के समय मिली मदद को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया.
आदि कैलाश और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की आदि कैलाश यात्रा और उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने का भी जिक्र किया. प्रस्ताव के मुताबिक आदि कैलाश और ॐ पर्वत क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय होमस्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और स्वरोजगार को मदद मिली है. वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों को प्राथमिकता में शामिल किए जाने का भी उल्लेख किया गया.
शीतकालीन यात्रा में बढ़े श्रद्धालु
प्रस्ताव में बताया गया कि 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मुखवा पहुंचे थे और उन्होंने हर्षिल से लोगों से सर्दियों में उत्तराखंड आने की अपील की थी. कैबिनेट के मुताबिक इसके बाद शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या करीब 80 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख तक पहुंच गई. महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की परिकल्पना का भी उल्लेख किया गया.
प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा आभार पत्र
कैबिनेट ने उत्तराखंड के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और आपदा के समय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया. प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड भी अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देगा. इसके लिए विकास और विरासत, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तथा आधुनिकता और संस्कृति के बीच संतुलन बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई.