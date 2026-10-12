मोदी के 25 साल पर धामी कैबिनेट का प्रस्ताव, चारधाम से रेल-रोपवे तक का जिक्र

धन्यवाद प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तराखंड में बड़ी आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार जानकारी ली और मदद का भरोसा दिया. नवंबर 2023 में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के अभियान के दौरान केंद्र की एजेंसियों से मदद उपलब्ध कराने का जिक्र किया गया. वर्ष 2024 में सहस्त्रताल और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई आपदाओं के दौरान केंद्र सरकार और वायुसेना के सहयोग का भी उल्लेख हुआ. अगस्त 2025 में धराली में आई आपदा के समय मिली मदद को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया.