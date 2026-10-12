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मोदी के 25 साल पर धामी कैबिनेट का प्रस्ताव, चारधाम से रेल-रोपवे तक का जिक्र

उत्तराखंड में सोमवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 07:01 PM IST
मोदी के 25 साल पर धामी कैबिनेट का प्रस्ताव, चारधाम से रेल-रोपवे तक का जिक्र

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