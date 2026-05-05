Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3205430
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

रामनगर मोहान टूरिज्म जोन बंद, ग्रामीण की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा; वन विभाग और टाइगर रिजर्व की पैनी नजर

Ramnagar News: अल्मोड़ा के सल्ट के पास ग्रामसभा तड़म से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां वन्यजीव के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर प्रशासन के सामने कई मांगें रखीं.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 05, 2026, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ramnagar News
Ramnagar News

Ramnagar News/विजय कश्यप: कॉर्बेट से सटे अल्मोड़ा जिले के सल्ट के पास ग्रामसभा तड़म में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां वन्यजीव के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर प्रशासन के सामने कई मांगें रखीं. ग्रामसभा तड़म के बौरंगा तोक में महिपाल सिंह मेहरा को वन्यजीव ने अपना शिकार बना लिया.

वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू
इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया और वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. यह घटना रविवार की है, जब महिपाल सिंह मेहरा पर बाघ या तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जैसे ही घटना की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया.

क्या है ग्रामीणों का आरोप?
ग्रामीणों का आरोप था कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ और अन्य वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन वन विभाग ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए. आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की है कि हमलावर वन्यजीव को आदमखोर घोषित कर तत्काल मार गिराया जाए. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञ शूटरों की टीम तैनात
हालात को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रातभर मौके पर डटे रहे. डीएफओ दीपक सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की लंबी वार्ता के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी. अधिकारियों ने मांगपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, हमलावर बाघ या तेंदुए को मारने के लिए शूटआउट की अनुमति दी गई और इसके लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञ शूटरों की टीम को तैनात कर दिया गया है.

कैमरा ट्रैप के जरिए निगरानी शुरू 
इसके अलावा मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को वन विभाग में समायोजित करने का आश्वासन दिया गया. क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर कुमेरिया से तड़म जाने वाले मार्ग पर सोलर लाइट लगाने और सड़क निर्माण में आ रही वन विभाग की आपत्तियां हटाने पर भी सहमति बनी. वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में चार पिंजरे लगाने के साथ ही कैमरा ट्रैप के जरिए निगरानी शुरू कर दी है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमति
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मोहान में सफारी जोन खुलने के बाद वन्यजीवों की आवाजाही गांवों की ओर बढ़ी है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं. इस पर प्रशासन ने सफारी जोन को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का निर्णय लिया. इन सभी बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की अनुमति दी. महिपाल सिंह का पोस्टमार्टम मोहान स्थित वन विभाग चौकी में चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया.

क्या बोले डीएफओ दीपक सिंह?
फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और वन विभाग तथा प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. यह घटना एक बार फिर मानव और वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते खतरे को उजागर करती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है. डीएफओ दीपक सिंह ने कहा कि इस जॉन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग वह स्टाफ की कमी के चलते भी यहां निर्णय लिया जा रहा है. उन्होंने कहा किया स्टाफ अब दूसरी जगह इंगेज किया जाएगा.

TAGS

Ramnagar newsRamnagar Mohan Tourism ZoneNainital latest newsMohan Tourism Zone Closed

Trending news

Hardoi News
प्यार हारा या समाज जीता? हरदोई में रिश्तों की दीवारों ने ली दो जिंदगियों की कीमत…
Varanasi News
मनीष सिंह हत्याकांड के 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, सिर पर था 50-50 हजार का इनाम
bada mangal 2026
अयोध्या में बड़े मंगलवार पर भक्तों का रेला, हनुमान जी का दर्शन करने वालों की होड़
Lucknow news
UP में अब 53 निजी विश्वविद्यालय; छात्रों को घर के पास मिलेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन
Gorakhnath news
गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन, 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं
Kanpur News
लेंबोर्गिनी कांड में बड़ा खुलासा, तंबाकू कारोबारी के बेटे पर कसा शिकंजा; पढ़ें अपडेट
Lucknow news
स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर योगी का फैसला;सभी कनेक्शन का अब पोस्टपेड मोड में ही आएगा बिल
Lucknow news
कैबिनेट मंत्री OP राजभर का गनर गिरफ्तार,शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करने का आरोप
Shravasti News
श्रावस्ती में फिर एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार; 30 से ज्यादा केस दर्ज
Prayagraj child murder
मां के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ा 8 साल का बेटा,आपत्तिजनक हालत में देखने पर मिली मौत