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उत्तरकाशी में 9 दिनों में एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कपाट खुलते ही तेज हुई चारधाम यात्रा

Uttarkashi News: उत्तरकाशी जिले में 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है. यात्रा शुरू होने के महज 9 दिनों के भीतर ही दोनों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:21 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है. यात्रा शुरू होने के महज 9 दिनों के भीतर ही दोनों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. धार्मिक आस्था और उत्साह का ऐसा माहौल है कि हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. 

एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 1,01,645 श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं.  इनमें यमुनोत्री धाम में 50,892 और गंगोत्री धाम में 50,773 श्रद्धालु शामिल हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि इस वर्ष यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और आने वाले दिनों में यह संख्या और तेजी से बढ़ सकती है. 

वाहनों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी
यात्रा के दौरान वाहनों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है.  अब तक कुल 10,617 वाहन दोनों धामों तक पहुंच चुके हैं। इससे साफ है कि सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी अधिक है.  प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. 

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कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति
हालांकि, बढ़ती भीड़ के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है.  खासतौर पर संवेदनशील और संकरे मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

प्रशासन सतर्क, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
जिला प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की है.  ये टीमें लगातार संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई भी कर रही हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 

स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग जारी
अब तक यात्रा मार्गों पर 29,800 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि 4,007 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है.  प्रशासन का प्रयास है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी रहे. 

मई-जून में रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद
अभी यात्रा की शुरुआत ही हुई है, लेकिन मई और जून के महीनों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है. 

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