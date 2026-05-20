खून जांच की लैब में गंदा काम! हिंदू युवती से अश्लील हरकत करता अकरम धरा गया, हिंदू संगठनों ने धुनाई कर पुलिस को सौंपा

करण खुराना/रुड़की: रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में राजेंद्र नगर चौक पर स्थित ब्लड टेस्टिंग की एक लैब में मोहम्मद अकरम के द्वारा एक हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत की जा रही थी. आसपास के लोगों ने मोहम्मद अकरम को देख लिया. जिसके बाद मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जमा हो गई. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया.

जिनके द्वारा काफी हंगामा किया गया है। जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहम्मद अकरम की जमकर धुनाई की गई है. हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के द्वारा हिंदू युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.

घटना विस्तार से

बता दें कि राजेंद्र नगर चौक पर ब्लड टेस्टिंग की एक लैब है. इस लैब में मोहम्मद अकरम नाम का एक युवक काम करता है. आसपास के लोगों को मोहम्मद अकरम की गतिविधियां संदिग्ध नजर आती थीं. सोमवार की रात लैब में एक हिंदू युवती किसी काम से गई थी. कुछ देर बाद वापस नहीं लौटी तो आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने लैब के अंदर ही मोहम्मद अकरम को हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जमा हो गई. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया और मोहम्मद अकरम की जमकर धुनाई की गई है

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सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बातचीत में बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आगे की कार्यवाई की जा रही है.

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