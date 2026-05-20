Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3223773
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

खून जांच की लैब में गंदा काम! हिंदू युवती से अश्लील हरकत करता अकरम धरा गया, हिंदू संगठनों ने धुनाई कर पुलिस को सौंपा

Roorkee News: उत्तराखंड के रुड़की में एक ब्लड टेस्टिंग लैब में हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत करते एक मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. जमकर हंगामा करते हुए उन्होंने आरोपी की पिटाई कर पुलिस को बुला लिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 20, 2026, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदू लड़की से अश्लील हरकत
हिंदू लड़की से अश्लील हरकत

करण खुराना/रुड़की: रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में राजेंद्र नगर चौक पर स्थित ब्लड टेस्टिंग की एक लैब में मोहम्मद अकरम के द्वारा एक हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत की जा रही थी. आसपास के लोगों ने मोहम्मद अकरम को देख लिया. जिसके बाद मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जमा हो गई. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया. 

जिनके द्वारा काफी हंगामा किया गया है। जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहम्मद अकरम की जमकर धुनाई की गई है. हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के द्वारा हिंदू युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.

घटना विस्तार से
बता दें कि राजेंद्र नगर चौक पर ब्लड टेस्टिंग की एक लैब है. इस लैब में मोहम्मद अकरम नाम का एक युवक काम करता है. आसपास के लोगों को मोहम्मद अकरम की गतिविधियां संदिग्ध नजर आती थीं. सोमवार की रात लैब में एक हिंदू युवती किसी काम से गई थी. कुछ देर बाद वापस नहीं लौटी तो आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने लैब के अंदर ही मोहम्मद अकरम को हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जमा हो गई. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया और मोहम्मद अकरम की जमकर धुनाई की गई है

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बातचीत में बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आगे की कार्यवाई की जा रही है. 

ये भी पढ़ें : देहरादून में ICU में ब्लास्ट... आग की लपटों में घिरा अस्पताल;10 से ज्यादा मरीजों का रेस्क्यू, एक की मौत

ये भी पढ़ें : उत्तराखंड में आग उगल रहा आसमान! रुड़की, जसपुर में पारा 44 के पार; चार दिन हीट वेव का रेड अलर्ट

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Roorkee latest News

Trending news

aligarh latest news
अलीगढ़ में बेकाबू रफ्तार का कहर, SBI के ब्रांच मैनेजर समेत दो की मौत
Amroha Accident
अमरोहा-मथुरा से लेकर वाराणसी तक...24 घंटे में 4 बड़े सड़क हादसे, 7 लोगों की मौत
kangana ranaut
कंगना रनौत मामले में अहम सुनवाई आज, आगरा MP-MLA कोर्ट में चल रहा केस; जानिए वजह
UP Politics
यूपी कांग्रेस में अंदरुनी मतभेद बढ़े...लल्लू को राहुल गांधी का वेलकम करने से रोका
up breaking news
UP Breaking News Live: एक दिवसीय अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, ढोल-नगाड़े और फूलों से हुआ स्वागत; पढ़ें बड़ी खबरें
Lucknow news
खत्म होगा चाइनीज मांझे का आतंक! योगी सरकार ला रही नया सख्त कानून, कोर्ट को बताया
Lucknow news
OP राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, सपा राज की भर्तियों पर उठाए सवाल
​​ UP news
शाह के साथ योगी, धामी, मोहन यादव और विष्णु देव साय एक मंच पर..जानें क्या-क्या हुआ तय
UP Crime news
दीपिका नागर हत्याकांड: शरीर पर मिले हैवनियत के 10 से ज्यादा निशान
ram nagar news
स्कूल बस से उतरते ही छात्र पर चाकू से हमला, दिनदहाड़े हुई वारदात से इलाके में दहशत