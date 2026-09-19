/‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ में युवाओं से धामी का संवाद, उद्योगों की जरूरत के हिसाब से मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

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‘मेरे सपनों का उत्तराखंड’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा प्रतिभाओं से संवाद किया. मुख्यमंत्री आवास पर हुए कार्यक्रम में युवाओं ने तकनीक, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कौशल विकास और स्वरोजगार को लेकर अपने विचार साझा किए. धामी ने कहा कि उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए फैक्ट्रियों के साथ सीधे एमओयू किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने युवाओं से बातचीत के दौरान उनके सवाल सुने और सुझावों पर चर्चा की. छात्रों ने तकनीक और रोबोटिक्स से लेकर साइबर सिक्योरिटी और रोजगार तक कई विषयों पर सवाल पूछे. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की नई सोच और बड़े सपने ही विकसित उत्तराखंड की ताकत हैं. सरकार युवाओं के विचारों को अवसर देने की दिशा में काम कर रही है.
उद्योग बताएंगे किस स्किल की जरूरत
एक छात्र ने उत्तराखंड में लग रहे उद्योगों और फैक्ट्रियों को देखते हुए कौशल प्रशिक्षण को लेकर सवाल किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार उद्योगों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए उद्योगों और फैक्ट्रियों से सीधे एमओयू किए जा रहे हैं. उनसे पूछा जा रहा है कि उन्हें किन ट्रेड और स्किल में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है. इसी आधार पर युवाओं को संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
स्वरोजगार पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में भी काम कर रही है. स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करने की कोशिश है.
सगंध मिशन से वैश्विक बाजार तक
धामी ने ‘सगंध मिशन’ का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड की खास वनस्पतियों और उनकी खुशबू को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इनसे तैयार सुगंधित उत्पादों और परफ्यूम को ‘हाउस ऑफ हिमालय’ के जरिए देश और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है. इससे स्थानीय संसाधनों का मूल्य बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने की कोशिश है.
पिरुल से आय के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने पिरुल को भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की पहल की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में पिरुल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है और इससे अलग-अलग उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य पिरुल के बेहतर इस्तेमाल के साथ स्थानीय लोगों के लिए आय के नए साधन तैयार करना है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से नई सोच और नवाचार के साथ उत्तराखंड के विकास में भागीदारी की अपील की.
छात्रा के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ही की घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया. इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षा एवं राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से प्रश्न किए और अपने सुझाव साझा किए. संवाद के दौरान हरिद्वार की कक्षा 11वीं की छात्रा लवप्रीत कौर ने मुख्यमंत्री से कहा कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ रहा है, लेकिन कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे बच्चों के लिए फोन या लैपटॉप खरीद सकें. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी. छात्रा के प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ही घोषणा की कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का सीधा संवाद उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है.