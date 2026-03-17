नीम करोली बाबा के भक्तों को बड़ी सौगात, कैंची धाम में जाम से मिलेगी मुक्ति, 18 किमी लंबा बाईपास बनेगा 'लाइफलाइन'

Neem Karoli Baba: उत्तराखंड के नैनीताल भ्रमण पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नव निर्मित भवाली बाईपास, भवाली-रातिघाट बाईपास, कैंचीधाम मंदिर में निर्माणाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों सहित नैनीताल मालरोड में सड़क भू धसाव की रोकथाम के लिए कराए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया.

मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण

मुख्य सचिव ने अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान नैनीताल जिले की प्रमुख परियोजना में शामिल कैंचीधाम बाईपास (सैनिटोरियम-रातीघाट) सड़क मार्ग का भी स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के उन्होंने इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग में किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कराए जा रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली. मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि भवाली-रातिघाट बाईपास में कार्य तेजी से करते हुए इस मार्ग में पर्यटन सीजन से पूर्व यातायात सुचारू किया जाए, जबतक स्थाई मोटर पुल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इसी सीजन में वैलिब्रिज स्थापित कर यातायात सुचारू कराया जाए.

सुविधाएं मुहैया कराना प्रशासन की जिम्मेदारी

मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों को तेजी से कराते हुए इस यात्रा सीजन जून माह से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करते हुए बाईपास मार्ग को संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैंचीधाम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, इस लिए यातायात सुविधा भी महत्वपूर्ण है, ताकि पहाड़ को जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिले तथा जाम से निजात मिले. उन्होंने कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं, आम नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिकता व जिम्मेदारी है.

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ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात

मुख्य सचिव ने कहा कि बाबा नीम करोरी के दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु यहां साल भर आते जाते हैं. आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो इस लिए इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी.

18.15 किलोमीटर बाईपास बनकर तैयार

इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पीएस बृजवाल ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि भवाली सेनीटोरियम से रातीघाट तक 18.15 किलोमीटर बाईपास में से 8 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है. इसमें यातायात सुचारू है. इस कार्य के लिए 12 करोड़ रुपये विभाग को प्राप्त हुए थे. शेष भाग 10.15 किलोमीटर मार्ग में पहाड़ कटिंग कार्य के लिए शासन से 5 करोड़ 6 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है. पहाड़ कटिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है. उक्त मार्ग में वर्तमान में 9 करोड़ 81 लाख रुपये की धनराशि से कलमठ व सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य तेजी से किए जा रहे हैं.

भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ेगा

मुख्य अभियंता ने अवगत कराया कि इस बाईपास को रातिघाट स्थित भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 74.15 किलोमीटर स्पान का मोटर पुल का भी निर्माण किया जाना है. इस हेतु शासन से 9 करोड़ 63 रुपये की धनराशि प्राप्त हो हुई है जिससे पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है. मुख्य सचिव ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से कैंचीधाम में लगने वाले जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगी. साथ ही पहाड़ी जिलों को जाने वाले वाहनों के लिए यह वैकल्पिक मार्ग लाभप्रद होगा.

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