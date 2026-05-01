नैनीताल में लेपर्ड का आतंक! पिछले 10 दिनों में दो बड़ी घटनाएं, सीएम धामी ने जताई चिंता

Nainital Leopard Attack News/ विनोद कांडपाल/ हल्द्वानी: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 10 दिनों के अंदर नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की दो बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इन घटनाओं के बावजूद नैनीताल जिले के अलग-अलग इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे लोग दहशत में है.

सीएम धामी ने जताई चिंता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि इन घटनाओं पर सरकार जिम्मेदारी तय करने जा रही है. मानव वन्य जीव संकट की घटनाओं पर CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा सरकार इन घटनाओ पर सख्त है, सरकार के लिए आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है, मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर जिम्मेदारी तय होगी क्योंकि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है.

कांग्रेस प्रदेश ने लगाए संगीन आरोप

पिछले 10 दिनों में मानव जीव संघर्ष की घटनाओं में दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, फॉरेस्ट की टीम एक्शन में आई तो एक बाघ और 2 गुलदार ट्रेंक्यूलाइज हुए, बावजूद इसके रानीबाग, गोरा पड़ाव इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार मानव जीवन संघर्ष की घटनाओं पर गंभीर नहीं है. इस पर सरकार को ठोस योजना बनाने की जरूरत है.

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सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत

नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाएं सरकार के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन आप इन घटनाओं ने आम जनता की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जगह-जगह लेपर्ड की मूवमेंट से लोगों में दहशत है और अब समय आ गया है कि बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

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