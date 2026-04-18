नैनीताल में लव जिहाद! स्कूल ड्रेस में नाबालिग छात्राएं होटल में मिलीं, जांच में जुटी पुलिस

नैनीताल/वियय कश्यप: नैनीताल जिले के रामनगर के कानियां क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होटल के कमरे से स्कूल ड्रेस में दो नाबालिग छात्राएं बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर जांच शुरू कर दी है.

सूचना के आधार पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने इस मामले को उठाया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. मौके पर पहुंचे सब-इंस्पेक्टर जोगा सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्राओं के साथ मौजूद कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें कोतवाली ले जाया गया.

घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग छात्राओं का इस तरह होटल में पाया जाना कई सवाल खड़े करता है. वहीं, यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना उचित पहचान पत्र के होटल में कमरा दिए जाने जैसी गंभीर लापरवाही हुई है.

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पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने क्या कहा?

पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लव जिहाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में रामनगर के हिम्मतपुर डोटियाल स्थित कोजी कैफे होटल व होमस्टे की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यहां संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ मौके पर पहुंचने पर दो नाबालिग छात्राएं स्कूल ड्रेस में मिलीं.

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

उन्होंने यह भी कहा कि एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को कई बार आगाह किया गया है कि वे स्कूल के बाहर सुरक्षा बढ़ाएं. जो छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनके अभिभावकों को सूचना दी जाए और उनसे संपर्क किया जाए. मदन जोशी ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि होटल संचालक ने बिना आईडी के कमरा दे दिया, जबकि छात्राएं स्कूल ड्रेस में थीं. साथ ही, उनके हाथ में हुक्का भी था. पुलिस ने मौके से हुक्का बार आदि को भी सील कर दिया है. मदन जोशी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए अभिभावकों से जागरूक रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब तक अभिभावक सतर्क नहीं होंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी. उन्होंने बताया कि मामले में दो नाबालिग छात्राएं और एक मुस्लिम युवक सहित अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.

होटल को सील कर दिया गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और सीसीटीवी डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि दोनों छात्राएं नाबालिग हैं, इसलिए मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.