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Martyred Lieutenant Bireshwar Goswami: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए. इस खबर से उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई. बीरेश्वर गोस्वामी 5 असम रेजिमेंट में तैनात थे और ऑपरेशन शेरूवाली के तहत तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे.
अल्मोड़ा का लाल शहीद
अभियान के दौरान दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए. साथियों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया. सेना के 150 जनरल अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी मूल रूप से अल्मोड़ा के बगवालीपोखर क्षेत्र के निवासी थे. उनका परिवार वर्तमान में पांडेखोला में रहता है.
8 जून को होना था प्रमोशन
बताया गया कि बीरेश्वर गोस्वामी ने 8 जून 2024 को भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था. महज 25 साल की आयु में उन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया. जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उनका पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से उत्तराखंड लाया गया है. शहीद अधिकारी का अंतिम संस्कार अल्मोड़ा में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ किया गया. बता दें कि 8 जून यानि सोमवार को लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का प्रमोशन होना था.
घर में कौन कौन?
बीरेश्वर के पिता प्रमोद नाथ गोस्वामी भनोली तहसील में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं. और उनकी माता सरस्वती देवी बल्सा, हवालबाग में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. उनका एक बड़ा भाई अमित गोस्वामी है जो सरकारी विभाग में कार्यरत हैं. कम उम्र में सेना में अधिकारी बनने वाले बीरेश्वर अपनी प्रतिभा, अनुशासन और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे. लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी की शहादत से उत्तराखंड सहित पूरे देश में शोक की लहर है. देश उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा.