8 जून को होना था प्रमोशन

बताया गया कि बीरेश्वर गोस्वामी ने 8 जून 2024 को भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था. महज 25 साल की आयु में उन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया. जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उनका पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से उत्तराखंड लाया गया है. शहीद अधिकारी का अंतिम संस्कार अल्मोड़ा में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ किया गया. बता दें कि 8 जून यानि सोमवार को लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का प्रमोशन होना था.