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अल्मोड़ा का लाल लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद, प्रमोशन से ठीक पहले शहादत से रो पड़ा उत्तराखंड

Martyred Lieutenant Bireshwar Goswami: अल्मोड़ा के लाल के शहीद होने पर उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है. रविवार को शहीद लाल को अंतिम विदाई दी गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 07, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:58 PM IST
अल्मोड़ा का लाल लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद, प्रमोशन से ठीक पहले शहादत से रो पड़ा उत्तराखंड
Image Credit: Lieutenant Bireshwar Goswami

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