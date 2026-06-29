अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, कांग्रेस नेता समेत 4 की मौत; करीब 25 फीट गहरी खाई में गिरी कार

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Almora : उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा बलिया-बैगनियां मोटर मार्ग पर चायखान के समीप हुआ, जहां एक ऑल्टो कार (यूके 04 जेड-5819) अनियंत्रित होकर लगभग 20 से 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी.
जानकारी के अनुसार, कार में कुल छह लोग सवार थे, जो लमगड़ा बाजार से खरीदारी कर अपने गांव बलिया लौट रहे थे. दोपहर करीब 1:55 बजे वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और खाई में गिर गया.
पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया त्वरित रेस्क्यू अभियान
दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना लमगड़ा प्रभारी प्रमोद पाठक पुलिस टीम और रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. सभी घायलों और मृतकों को खाई से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा पहुंचाया गया.
चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. बाद में एयर एंबुलेंस के माध्यम से उन्हें हल्द्वानी भेजा गया.
हादसे में चार लोगों की मौत
इस दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. मृतकों की पहचान राजेंद्र सिंह बिलवाल (40), जगदीश सिंह (35), लछम सिंह (56) और पान सिंह (55) के रूप में हुई है. सभी मृतक ग्राम बलिया, थाना लमगड़ा के निवासी थे.
घायलों में गोपाल सिंह (45) और सचिन सिंह बिलवाल (18) शामिल हैं. सचिन सिंह बिलवाल मृतक राजेंद्र सिंह बिलवाल के पुत्र हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
कांग्रेस नेता के निधन से शोक की लहर
मृतक राजेंद्र सिंह बिलवाल जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर कार्यरत थे. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.
हादसे के कारणों की जांच जारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिकता घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था. फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. मृतकों के पंचायतनामा और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी जारी हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बलिया-बैगनियां मार्ग पर कई स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की कमी है, जिससे ऐसे हादसों का खतरा बना रहता है. प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग भी उठने लगी है.