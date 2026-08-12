97 दिन रूस में फंसे रहे पिथौरागढ़ के दो भाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों से सुरक्षित लौटे घर

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Pithoragarh News : उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले दो सगे भाई, आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की, आखिरकार लगभग 97 दिनों के लंबे संघर्ष और अनिश्चितता के बाद रूस से सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं. इस घटना ने एक बार फिर विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और एजेंटों के झांसे में आने वाले युवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तत्परता से इन दोनों की जान बच गई.
बेहतर भविष्य का सपना और एजेंट का धोखा
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दोनों भाइयों को सितारगंज की एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से विदेश में बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया. परिवार का आरोप है कि ट्रैवल एजेंसी ने विदेश भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे करीब आठ लाख रुपये ले लिए. बेहतर कमाई और उज्ज्वल भविष्य के सपने देखकर दोनों भाई 5 मई को भारत से रवाना हुए और 6 मई को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए. लेकिन रूस पहुंचते ही उनके साथ धोखा हुआ. उन्हें वह काम बिल्कुल नहीं दिया गया जिसके लिए उन्हें विदेश भेजा गया था, बल्कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे अन्य काम करवाए गए और मेहनताना के रूप में एक भी रुपया नहीं दिया गया.
संकट और डर का माहौल
रूस पहुंचने के बाद दोनों भाइयों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं. उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं थी और जब उन्होंने काम करने से इनकार किया, तो उन्हें तरह-तरह की धमकियां दी जाने लगीं. धीरे-धीरे परिवार से उनका संपर्क टूटने लगा, जिससे परिजनों की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई. स्थिति तब और डरावनी हो गई जब आखिरी बार परिवार से बात करते हुए उन युवाओं ने बताया कि वे जिस जगह पर रह रहे हैं, उसके आसपास लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप और सरकारी प्रयास
जब यह पूरा मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य सरकार ने बिना देर किए केंद्रीय विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क साधा. सरकार और दूतावास के बीच लगातार तालमेल बिठाया गया ताकि दोनों भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. कूटनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों के चलते आखिरकार वह दिन आ गया जब दोनों भाई सुरक्षित भारत लौट आए.
घर लौटने पर राहत और बातचीत
दोनों भाइयों के सकुशल घर लौटने पर उनके पूरे परिवार ने चैन की सांस ली और राहत महसूस की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद फोन पर आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की तथा उनके परिजनों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना. मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाया. परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की इस संवेदनशील पहल और तेजी से की गई कोशिशों के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया. इस घटना से यह सीख भी मिलती है कि विदेश में नौकरी के लिए जाने से पहले ट्रैवल एजेंसी और मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करनी चाहिए.