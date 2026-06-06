बच्चे के बारे में जानकारी देने की अपील की

उन्होंने बच्चे के हुनर की तारीफ करते हुए कहा कि 'ये लड़का बहुत टेलेंटेड है. पढ़ाई और जादूगरी को बढ़ावा देने में मदद का हाथ बढ़ाया है. उन्होंने यूजर्स से बच्चे के बारे में जानकारी देने की अपील भी की है. वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पर शेयर किया है. 2 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आनंद महिंद्रा लिखते हैं कि यह बच्चा बहुत टेलेंटेड है. क्या वो कभी भी नैनीताल की सड़कों पर काम कर रहा है?.