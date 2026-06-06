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नैनीताल के साहिल के हुनर के कायल हुए आनंद महिंद्रा, कहा- दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनेगा

Nainital News: इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बच्चा जादू दिखा रहा है. नन्हे बच्चे का हुनर देख आनंद महिंद्रा भी कायल हो गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:45 PM IST
नैनीताल के साहिल के हुनर के कायल हुए आनंद महिंद्रा, कहा- दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनेगा
Image Credit: Nainital Nanha Jadugar

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