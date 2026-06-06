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Nainital News: नैनीताल में झील किनारे जादू दिखा रहे बच्चे की प्रतिभा ने इंटरनेट मीडिया यूजर्स को गदगद कर दिया है. देश के प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने जादूगर बच्चे के वीडियो को अपने एक्स (X) अकाउंट में शेयर कर मदद देने के मकसद से बच्चे के बारे में जानकारी मांगी है.
बच्चे के बारे में जानकारी देने की अपील की
उन्होंने बच्चे के हुनर की तारीफ करते हुए कहा कि 'ये लड़का बहुत टेलेंटेड है. पढ़ाई और जादूगरी को बढ़ावा देने में मदद का हाथ बढ़ाया है. उन्होंने यूजर्स से बच्चे के बारे में जानकारी देने की अपील भी की है. वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पर शेयर किया है. 2 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में आनंद महिंद्रा लिखते हैं कि यह बच्चा बहुत टेलेंटेड है. क्या वो कभी भी नैनीताल की सड़कों पर काम कर रहा है?.
पढ़ाई में मदद करना चाहता हूं
उन्होंने आगे लिखा, मैं ना सिर्फ उसकी पढ़ाई में मदद करना चाहता हूं, बल्कि जादू में उसकी दिलचस्पी को भी बढ़ावा देना चाहता हूं. क्यों ना वो दुनिया के बेहतरीन जादूगरों में से एक बने? क्या मुझे कोई उसे और उसके माता-पिता से संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? अब तक आनंद महिंद्रा की ओर से शेयर वीडियो को एक्स में पांच हजार से अधिक यूजर्स पसंद कर चुके हैं, जबकि करीब 1200 यूजर्स रिस्पांस, जबकि 39 कोर्ट, 569 बुकमाक्रस किया है.
5 से 6 साल बच्चे की उम्र
बताया गया कि बच्चे की पहचान साहिल के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 5 से 6 साल है. जादू में ‘हाथ की सफाई’ को वह इतने शानदार तरीके से दिखाता है कि कोई भी देखकर हैरान हो सकता है. 2 मिनट 22 सेकंड की इस वीडियो में कटोरी में सिक्के से लेकर कंचे वाली गोलियों के साथ बच्चा अपने हुनर का बेहिसाब प्रदर्शन करता नजर आता है.
पहले भी बढ़ा चुके हैं मदद के लिए हाथ
बता दें कि आनंद महिंद्र पहले भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा चुके हैं. पहली बार नहीं है जब आनंद महिंद्रा ने किसी हुनर की तारीफ कर मदद के लिए आगे आए हैं. पहले भी वह हुनरमंद बच्चों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं. अक्सर वह इस तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं.