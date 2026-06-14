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Budget Stay Near Kainchi Dham: कैंची धाम (नीम करोली बाबा आश्रम) की यात्रा के लिए ठहरने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आश्रम के अंदर पर्यटकों के लिए रुकने की सुविधा सीमित या उपलब्ध नहीं होती. ऐसे में आसपास के क्षेत्रों में ठहरना ही सबसे सही विकल्प है.
रुकने के कई विकल्प
कैंची धाम के सबसे करीब भवाली (Bhowali) कस्बा है, जो ठहरने के लिए सबसे अच्छा हब माना जाता है. यहाँ बजट से लेकर लग्जरी तक के कई विकल्प मौजूद हैं.
भवाली (Bhowali) के होम स्टे
भवाली में कई स्थानीय लोग अपने घरों के कमरों को होमस्टे के रूप में किराए पर देते हैं. ये होटल से कहीं ज्यादा सस्ते होते हैं. यहां पर आपको 500 से 800 रुपये में एक बेड या छोटा कमरा मिल सकता है.
सार्वजनिक धर्मशालाएं
भवाली कस्बे में कुछ पुरानी धर्मशालाएं हैं, जहां आप सीधे जाकर बात कर सकते हैं. यहां भीड़ अधिक होती है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना फायदेमंद रहता है.
युवा यात्रियों के लिए
अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो भवाली के पास स्थित कुछ 'हॉस्टल' या 'बैगपैकर' स्टे सर्च करें. वहां डोरमेट्री बेड का किराया थोड़ा सही मिल सकता है. मिड-रेंज और आरामदायक विकल्प (Mid-Range) अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, तो ये विकल्प बेस्ट हैं.
जीएमवीएन (GMVN) गेस्ट हाउस
भवाली या पास के क्षेत्रों में सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले से ऑनलाइन चेक करें. ये सुरक्षित और किफायती होते हैं.
प्राइवेट गेस्ट हाउस (कैंची गांव के पास)
कैंची गांव के आसपास कुछ निजी गेस्ट हाउस हैं. इनमें 1,200 से 2,000 के बीच अच्छे कमरे मिल जाते हैं. यहां से आप पैदल आश्रम तक जा सकते हैं.
लग्जरी कॉटेज और रिसॉर्ट्स
यदि आप परिवार के साथ हैं और आराम चाहते हैं, तो भवाली और कैंची के आसपास शानदार प्रॉपर्टीज हैं. नेपाल हिमालयन लॉज -पारंपरिक पहाड़ी शैली और शानदार दृश्य. सीक्रेट फॉल, भवाली पहाड़ियों के बीच लग्जरी कॉटेज और सुकून भरा माहौल है. अल्मोड़ा-नैनीताल रोड पर निजी कॉटेज हैं. यहां कई आधुनिक रिसॉर्ट्स हैं जो पूरी प्राइवेसी और प्रीमियम सर्विस देते हैं.
ठहरने के लिए कुछ जरूरी टिप्स
कैंची धाम (खासकर 15 जून के आसपास) बहुत भीड़ होती है. कोशिश करें कि बुकिंग कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन (MakeMyTrip, Booking.com, या सीधा फोन करके) कर लें. कैंची धाम मुख्य सड़क पर है. आप भवाली (Bhowali) में ठहरें, वहां से कैंची धाम के लिए बस और टैक्सी हर 10-15 मिनट में मिल जाती है. यह सबसे सस्ता और आसान ट्रांसपोर्ट जुगाड़ है.
याद रखें कि आश्रम में रात को रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है. आप दिन भर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन रात के लिए बाहर ही व्यवस्था करनी होगी.खाने की बात करें तो भवाली में ही भोजन की अच्छी और सस्ती व्यवस्था (ढाबे और भोजनालय) उपलब्ध है.
सलाह
अगर आप बहुत कम बजट में यात्रा कर रहे हैं, तो 'भवाली' बस स्टैंड के पास छोटे लॉज या होमस्टे को प्राथमिकता दें. वहां से कैंची धाम का किराया भी बहुत कम पड़ता है और आपको रहने के लिए सुरक्षित जगह भी मिल जाएगी.