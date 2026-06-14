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धर्मशाला या होम स्टे? कैंची धाम के पास कहां रुकना रहेगा सबसे बेहतर और सस्ता, बस एक क्लिक में जानिए सब कुछ

Budget Stay Near Kainchi Dham: बाबा नीम करौली महाराज का प्रसिद्ध कैंची धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है. लेकिन सीजन के दौरान यहां होटल और होमस्टे के बढ़े हुए किराए यात्रियों की जेब पर भारी पड़ते हैं. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में आरामदायक ठहराव ढूंढ रहे हैं, तो कैंची धाम और आसपास की कुछ जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती हैं.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 14, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:55 PM IST
धर्मशाला या होम स्टे? कैंची धाम के पास कहां रुकना रहेगा सबसे बेहतर और सस्ता, बस एक क्लिक में जानिए सब कुछ
Image Credit: nainital News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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