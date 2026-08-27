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कॉर्बेट में नहीं रहा पर्यटकों का चहेता 'भोला टाइगर', ढेला रेस्क्यू सेंटर में तोड़ा दम, शांत स्वभाव के लिए था मशहूर

Ramnagar Fanto Range Tiger Death: रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की फांटो रेंज के प्रसिद्ध 'भोला टाइगर' की मौत हो गई है. यह अपने बेहद शांत और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था. जिप्सियों और पर्यटकों के करीब शांत बैठने की आदत की वजह से नेचर गाइडों ने उसका नाम 'भोला' रखा था. उसकी मौत की खबर से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में मायूसी छाई हुई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 27, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:13 PM IST
कॉर्बेट में नहीं रहा पर्यटकों का चहेता 'भोला टाइगर', ढेला रेस्क्यू सेंटर में तोड़ा दम, शांत स्वभाव के लिए था मशहूर
Image Credit: Ramnagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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