कॉर्बेट में नहीं रहा पर्यटकों का चहेता 'भोला टाइगर', ढेला रेस्क्यू सेंटर में तोड़ा दम, शांत स्वभाव के लिए था मशहूर

जिंदगी की जंग हार गया 'भोला टाइगर'

इस वयस्क नर बाघ की उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष आंकी गई है. यह 26 जून 2026 को गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद फांटो रेंज से रेस्क्यू कर ढेला रेस्क्यू सेंटर लाया गया था. रेस्क्यू के समय उसकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी. इसके बाद पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका लगातार इलाज किया जा रहा था. वन विभाग की ओर से उसकी हालत को देखते हुए हरसंभव चिकित्सा और देखभाल उपलब्ध कराई गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शाम करीब 4:30 बजे इलाज के दौरान भोला टाइगर ने दम तोड़ दिया.