/हल्द्वानी में भाजपा की तैयारियां तेज: 9-10 सितंबर के दौरे पर जीत का मंत्र देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

राज्य चुनें
BJP Haldwani Meeting September 9: उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी आगमन को लेकर संगठन के भीतर तैयारियां बहुत तेजी से पूरी की जा रही हैं. पार्टी पदाधिकारियों से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं तक, सभी में इस बड़े दौरे को लेकर भारी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के अलग-अलग मोर्चों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
सैनिक कल्याण मंत्री ने जताई खुशी और कार्यकर्ताओं में उत्साह
प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शीर्ष नेतृत्व का देवभूमि आना कार्यकर्ताओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है. उन्होंने बताया कि इस आगमन से पूरे प्रदेश और खास तौर पर कुमाऊं मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा संचार हुआ है। इस दौरे को आगामी रणनीतियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.
9 सितंबर को होगी प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक
तय कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे. इस दिन भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति और कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा करने के साथ-साथ आगे की कार्ययोजना और रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी.
10 सितंबर को पूर्व सैनिकों के साथ विशेष संवाद
दौरे के दूसरे दिन यानी 10 सितंबर को एक बेहद खास कार्यक्रम रखा गया है. इस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सैनिकों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे और उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुसार, उत्तराखंड वीरों की भूमि है और पूर्व सैनिकों के साथ होने वाली यह बैठक न केवल उनके सम्मान को दर्शाती है, बल्कि पार्टी के लिए उनके मार्गदर्शन और सुझावों को प्राप्त करने का एक बड़ा माध्यम भी बनेगी.
दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम
दो दिनों के इस पूरे आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं. बैठकों के स्थानों, स्वागत कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं. भाजपा नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह हल्द्वानी दौरा संगठन को निचले स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगा.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !