बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के चढ़ावे के कथित गबन पर बड़ा एक्शन! चेयरमैन के PA पर गिरी गाज

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Badrinath Kedarnath Temple Committee: श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, चेयरमैन के ऑफिस में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. समिति के आदेश के अनुसार, आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद 3 जुलाई, 2026 को नौटियाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. साथ ही, मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यों वाली एक जांच समिति भी बनाई गई थी.
कर्मचारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और जांच समिति की शुरुआती रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की और कहा कि उन्हें उनके मौजूदा पद पर बने रहने देने से चल रही जांच प्रभावित या बाधित हो सकती है. इन निष्कर्षों को देखते हुए और निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, BKTC ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.
सस्पेंशन की अवधि के दौरान, उन्हें लागू नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा. उन्हें चमोली जिले के जोशीमठ स्थित BKTC ऑफिस से भी संबद्ध किया गया है. उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और चल रही जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा. BKTC ने दोहराया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं, और अनियमितता के किसी भी मामले से नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा.
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