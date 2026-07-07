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बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के चढ़ावे के कथित गबन पर बड़ा एक्शन! चेयरमैन के PA पर गिरी गाज

Badrinath Kedarnath Temple Committee: श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने चेयरमैन कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद समिति ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:10 PM IST
बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के चढ़ावे के कथित गबन पर बड़ा एक्शन! चेयरमैन के PA पर गिरी गाज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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