बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के चढ़ावे के कथित गबन पर बड़ा एक्शन! चेयरमैन के PA पर गिरी गाज

Badrinath Kedarnath Temple Committee: श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, चेयरमैन के ऑफिस में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. समिति के आदेश के अनुसार, आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद 3 जुलाई, 2026 को नौटियाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. साथ ही, मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यों वाली एक जांच समिति भी बनाई गई थी.