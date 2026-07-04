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उत्तराखंड में गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी एक और अवैध मजार ध्वस्त, 6 बीघा भूमि कब्जामुक्त

Udham Singh Nagar: उधमसिंह नगर के अहमदनगर में 6 बीघे जमीन पर कब्जा कर अवैध मजार बना दी गई. प्रशासन द्वारा बार बार नोटिस देने के बाद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया. इसके बाद बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 04, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:16 PM IST
उत्तराखंड में गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी एक और अवैध मजार ध्वस्त, 6 बीघा भूमि कब्जामुक्त
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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