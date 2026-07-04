उत्तराखंड में गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी एक और अवैध मजार ध्वस्त, 6 बीघा भूमि कब्जामुक्त

प्रशासन ने नोटिस पर नोटिस दिया

शनिवार को प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच कर सुबह बुलडोजर की मदद से अवैध मजार को ध्वस्त कर भूमि को समतल कर दिया गया. जसपुर के उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि यह सरकारी भूमि है और मई माह में इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया. इसके बाद दूसरा नोटिस भेजा गया लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके का प्रमाण नहीं दिखा पाए. तब जून माह में बेदखली का आदेश जारी किया गया था. उसके 15 दिनों के बावजूद भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया. आज प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया.