उत्तराखंड में गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी एक और अवैध मजार ध्वस्त, 6 बीघा भूमि कब्जामुक्त

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सतीश कुमार/जसपुर (उत्तराखंड): उत्तराखंड में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है. प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है. इस बीच उधम सिंह नगर के जसपुर के अंतर्गत अहमदनगर में सरकारी भूमि पर बनाई गई अवैध मजार को धामी सरकार के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया. इसे प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया है.
अहमदनगर में गरजा बुलडोजर
बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर के क्षेत्र अंतर्गत अहमदनगर में शनिवार सुबह प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां अहमदनगर स्थित 6 बीघा जमीन पर बने अवैध मजार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा. जसपुर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदोरिया के निर्देश पर क्षेत्र में एक सर्वे कराया था. इसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली.
3 सप्ताह में भी नहीं हटाया गया अतिक्रमण
इसी क्रम में अवैध मजार को चिन्हित करते हुए 3 सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया. इसमें भूमि संबंधी और निर्माण संबंधित दस्तावेज को दो सप्ताह में पेश करने को कहा गया था. प्रशासन द्वारा मई और जून माह में दो बार नोटिस दिया गया, लेकिन मजार संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए. इसको लेकर एसडीएम राहुल शाह के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया.
प्रशासन ने नोटिस पर नोटिस दिया
शनिवार को प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच कर सुबह बुलडोजर की मदद से अवैध मजार को ध्वस्त कर भूमि को समतल कर दिया गया. जसपुर के उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि यह सरकारी भूमि है और मई माह में इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया. इसके बाद दूसरा नोटिस भेजा गया लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके का प्रमाण नहीं दिखा पाए. तब जून माह में बेदखली का आदेश जारी किया गया था. उसके 15 दिनों के बावजूद भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया. आज प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया.