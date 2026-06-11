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चमोली में बेकाबू बोलेरो गहरी खाई में गिरी; 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर रूप से घायल

Chamoli Accident: चमोली में देवाल में एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वहीं 4 गंभीर घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 11, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:32 PM IST
चमोली में बेकाबू बोलेरो गहरी खाई में गिरी; 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर रूप से घायल

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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