लापता लोगों की तलाश जारी

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि देवाल और थराली के बीच हुए इस हादसे में एक छोटा यात्री वाहन खाई में गिरा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में सात लोग सवार थे. अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं और दो घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है. शेष लोगों की तलाश के लिए जिला आपदा प्रबंधन दल और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं.