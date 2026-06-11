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जितेंद्र पंवार/चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. देवाल-घेस मोटरमार्ग पर लोसरी के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए कैल नदी में जा समाया. दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
ग्रामीणों ने शुरू किया पहला रेस्क्यू
दुर्घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बीच खाई में उतरकर घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया. घायलों को प्राथमिक सहायता देने के बाद अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के दौरान एक महिला और एक बच्चा वाहन से बाहर छिटक गए, जिससे उनकी जान बच गई. हालांकि दोनों को चोटें आई हैं और उन्हें भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
गहरी खाई बनी राहत कार्य में चुनौती
हादसा जिस स्थान पर हुआ, वहां खाई काफी गहरी होने के कारण राहत और बचाव अभियान में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. स्थानीय जनप्रतिनिधि महावीर बिष्ट ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के आधार पर ग्रामीणों और रेस्क्यू टीमों ने नदी किनारे व्यापक खोज अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद मृतकों के शवों को बाहर निकाला जा सका.
प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर डटीं
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. जिला प्रशासन ने राहत कार्य को तेज करते हुए अतिरिक्त संसाधन भी लगाए. मृतकों की पहचान और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
लापता लोगों की तलाश जारी
चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि देवाल और थराली के बीच हुए इस हादसे में एक छोटा यात्री वाहन खाई में गिरा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में सात लोग सवार थे. अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं और दो घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है. शेष लोगों की तलाश के लिए जिला आपदा प्रबंधन दल और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं.
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