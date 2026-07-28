/चमोली देवाल के 8000 लोगों की जिंदगी पर लगा ब्रेक, भारी बारिश और भूस्खलन; देवाल-गरमीगाड़ मार्ग बंद, PWD ने संभाला मोर्चा

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चमोली/पुष्कर चौधरी: चमोली जिले में बीते दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के चलते देवाल क्षेत्र में जिंदगी की रफ्तार रुक गई है. देवाल गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग देवाल से आगे गरमीगाड़ के पास भूस्खलन के कारण पिछले 14 घंटे से अधिक समय से बंद है. सड़क मार्ग बंद होने से क्षेत्र की करीब 8 हजार से अधिक की आबादी को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं बारिश के चलते जनपद की एक दर्जन ग्रामीण सड़कें भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हैं.
लोकनिर्माण विभाग मार्ग खोलने में जुटा
सड़क बंद होने की सूचना के बाद लोक निर्माण विभाग थराली की टीम ने मंगलवार सुबह से ही मार्ग को खोलने का कार्य शुरू कर दिया है. विभाग की ओर से मलबा हटाने के लिए दो मशीनें लगाई गई हैं. हालांकि, गमरीगाड़ में पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने के कारण सड़क खोलने के कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है.
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया-
पीडब्ल्यूडी थराली के अधिशासी अभियंता मनीष डोबारा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि गमरीगाड़ में बड़ी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ रहा है. सड़क मार्ग को सुचारु करने के लिए विभाग की ओर से दो मशीनें लगाई गई हैं और मार्ग खोलने का कार्य लगातार जारी है.
स्थानीय लोगों की प्रशासन से मांग
वहीं, सड़क मार्ग बंद होने से क्षेत्र के ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने के कारण उन्हें आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को हो रही है. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क मार्ग को यातायात के लिए सुचारु करने की मांग की है.
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