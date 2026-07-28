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चमोली देवाल के 8000 लोगों की जिंदगी पर लगा ब्रेक, भारी बारिश और भूस्खलन; देवाल-गरमीगाड़ मार्ग बंद, PWD ने संभाला मोर्चा

Chamoli News: उत्तराखंड के चमोली जिले में बीते रोज से रुक-रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. नदी, नाले उफान पर हैं तो वहीं देवाल-गरमीगाड़ मार्ग पर भूस्खलन होने से देवाल क्षेत्र में रहने वाले करीब 8 हजार स्थानीय लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 28, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:11 PM IST
चमोली देवाल के 8000 लोगों की जिंदगी पर लगा ब्रेक, भारी बारिश और भूस्खलन; देवाल-गरमीगाड़ मार्ग बंद, PWD ने संभाला मोर्चा

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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