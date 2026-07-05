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कुमाऊं-गढ़वाल की दूरी हुई कम, बारिश में भी बंद नहीं होंगे रास्ते, सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात

Uttarakhand News: धनगढ़ी नाले के ऊपर 220 मीटर लंबे पुल का सीएम धामी ने लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया है. इसके बनने से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी कम हो जाएगी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:31 PM IST
कुमाऊं-गढ़वाल की दूरी हुई कम, बारिश में भी बंद नहीं होंगे रास्ते, सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात
Image Credit: Puskar Singh DhamiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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