कुमाऊं-गढ़वाल की दूरी हुई कम, बारिश में भी बंद नहीं होंगे रास्ते, सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात

राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से संभव हो सका

गौरतलब है कि साल 2020 में इस पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत तत्कालीन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी प्रयासों के बाद हुई थी. हालांकि लोकार्पण समारोह में सांसद अनिल बलूनी मौजूद नहीं रहे, लेकिन स्थानीय लोगों ने माना कि इस परियोजना को गति दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. धनगढ़ी पुल के लोकार्पण के साथ ही अब राष्ट्रीय राजमार्ग-309 पर आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा. इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को भी नई गति मिलेगी. क्षेत्रवासियों ने पुल के लोकार्पण पर खुशी जताते हुए इसे कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास और बेहतर संपर्क का नया प्रतीक बताया.