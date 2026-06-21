शहीद के सर्वोच्च बलिदान को नमन

शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा में दिया गया उनका यह सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने कहा कि जो वीर जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, वे हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाते हैं. हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे शूरवीरों को हमेशा याद रखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश को शहीद बीरेश्वर गोस्वामी की बहादुरी और अदम्य साहस पर नाज है.