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अल्मोड़ा न्यूज/देवेन्द्र बिष्ट: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अल्मोड़ा जिले के पांडेखोला पहुंचे. यहां उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत, शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री ने परिवार का ढांढस बंधाया और उत्तराखंड सरकार की ओर से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
परिजनों से मुलाकात और सांत्वना
मुख्यमंत्री धामी ने शहीद के माता-पिता, भाई, दादा-दादी और परिवार के अन्य सभी सदस्यों से भेंट कर उनका दुख बांटा. उन्होंने घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी ली और उनकी समस्याओं तथा जरूरतों को भी बेहद ध्यान से सुना. सीएम धामी ने शोक में डूबे इस परिवार को यह विश्वास दिलाया कि यह केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि पूरा प्रदेश उनके साथ है. उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर कदम पर परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें भविष्य में हर संभव सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी.
शहीद के सर्वोच्च बलिदान को नमन
शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा में दिया गया उनका यह सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने कहा कि जो वीर जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, वे हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाते हैं. हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे शूरवीरों को हमेशा याद रखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश को शहीद बीरेश्वर गोस्वामी की बहादुरी और अदम्य साहस पर नाज है.
शहीद के नाम पर बनेगा
परिजनों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की. उन्होंने बताया कि शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी की यादों को हमेशा जिंदा रखने के लिए अल्मोड़ा में किसी प्रमुख स्थान पर उनके नाम से एक भव्य गेट का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सम्मान करना हम सभी नागरिकों का सबसे बड़ा दायित्व है.
राजौरी में देश के लिए दी थी जान
गौरतलब है कि अल्मोड़ा जिले के रहने वाले और सेना के जांबाज अफसर लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी जम्मू-कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में चल रहे सेना के एक महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा थे.। इसी ऑपरेशन के दौरान देश की सीमा की रक्षा करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे.अंत में, मुख्यमंत्री ने ईश्वर से विनम्र प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दें.