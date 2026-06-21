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अल्मोड़ा: CM धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के परिजनों से की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा

Almora News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अल्मोड़ा जिले के पांडेखोला पहुंचे. यहां उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत, शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 21, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:36 PM IST
अल्मोड़ा: CM धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के परिजनों से की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा

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