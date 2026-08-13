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अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य! हल्द्वानी में देश की प्रमुख खेल प्रतिभाओं को तराशेगी नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन

Uttarakhand First Sports University: उत्तराखंड को जल्द ही अपना पहला खेल विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है. 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में स्थापित होने वाले इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे. इसके शुरू होने के बाद राज्य की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाओं और खेल शिक्षा का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 13, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:23 AM IST
अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य! हल्द्वानी में देश की प्रमुख खेल प्रतिभाओं को तराशेगी नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन
Image Credit: Uttarakhand First Sports University

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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