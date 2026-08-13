/अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य! हल्द्वानी में देश की प्रमुख खेल प्रतिभाओं को तराशेगी नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन

खेल मंत्री ने इस दिन को बताया ऐतिहासिक

जानकारी के मुताबिक, खेल विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है. खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक, इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. उन्होंने 29 अगस्त के दिन को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताया. ये तारीख देशभर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है. खेल मंत्री का कहना है कि ये विश्वविद्यालय उत्तराखंड की खेल संस्कृति को एक नया आयाम देगा. राज्य के खिलाड़ी वैश्विक पटल पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकेंगे.