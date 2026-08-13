/अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य! हल्द्वानी में देश की प्रमुख खेल प्रतिभाओं को तराशेगी नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन

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Uttarakhand First Sports University/ विनोद कांडपाल: उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए अब एक नया मंच तैयार है. हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है. 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे. धामी सरकार का उद्देश्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
शिक्षा और प्रशिक्षण को जोड़ने पर फोकस
पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसमें नेशनल गेम्स प्रमुख रहा. इन नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया. जिसे ध्यान में रखते हुए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यहां खेल के साथ-साथ शिक्षा और प्रशिक्षण को भी जोड़ने पर फोकस रहेगा.
खेल मंत्री ने इस दिन को बताया ऐतिहासिक
जानकारी के मुताबिक, खेल विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है. खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक, इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. उन्होंने 29 अगस्त के दिन को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताया. ये तारीख देशभर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है. खेल मंत्री का कहना है कि ये विश्वविद्यालय उत्तराखंड की खेल संस्कृति को एक नया आयाम देगा. राज्य के खिलाड़ी वैश्विक पटल पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकेंगे.
क्यों खास है ये विश्वविद्यालय?
सबसे खास बात ये है कि अब उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की जरूरत कम होगी. खेल विश्वविद्यालय के जरिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल शिक्षा और जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत के साथ उत्तराखंड में खेलों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धार्मिक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हल्द्वानी के गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास में करने जा रहे हैं.
अब देखना होगा कि ये विश्वविद्यालय प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होता है.
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