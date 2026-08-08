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BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे... इनका आजादी में कोई योगदान नहीं, हल्द्वानी में गरजे ​मल्लिकार्जुन खड़गे

Haldwani News: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी से ​2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया. इस दौरान खड़गे ने BJP-RSS पर जमकर हमला बोला.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 08, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:36 PM IST
BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे... इनका आजादी में कोई योगदान नहीं, हल्द्वानी में गरजे ​मल्लिकार्जुन खड़गे
Image Credit: Social Media

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