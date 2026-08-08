BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे... इनका आजादी में कोई योगदान नहीं, हल्द्वानी में गरजे ​मल्लिकार्जुन खड़गे

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सुरेंद्र डसीला/हल्द्वानी: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने का दावा किया. मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले.
BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे
खड़गे ने कहा कि केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो या राम मंदिर, BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे. मंदिरों से 'चढ़ावा चोरी' करने वाले BJP-RSS के लोग दूसरों को भगवान का विरोधी कहते हैं. जब मैं इसपर संसद में बात करने के लिए खड़ा होता हूं, तो BJP के सांसद शोर करने लगते हैं. वे ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो चोरी की है, उसकी बात सबके सामने आ जाएगी. BJP कहती है कि हमारी 'डबल इंजन' सरकार है. लेकिन यही सरकार हर साल सिर्फ अपने प्रचार-प्रसार पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर देती है. आखिर ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है. जनता के टैक्स का पैसा है, जिसे यहां के मुख्यमंत्री अपनी और नरेंद्र मोदी की फोटो चमकाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं.
पुरानी पेंशन बहाल करेंगे
खड़गे ने कह कि अग्निवीर योजना से BJP ने जवानों के भविष्य को खत्म कर दिया है, जहां चार साल बाद युवाओं को वापस भेज दिया जाता है.इसलिए जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, जहां भी वैकेंसी होगी, वहां अग्निवीरों की भर्ती करेंगे. इसके साथ ही Old Age Pension भी लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं, किसानों, गरीबों और छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं को समझने के लिए लगातार उनके बीच पहुंच रहे हैं. वहीं, खड़गे ने बीजेपी-आरएसएस पर आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग देश के लिए कुछ नहीं कर पाए, वही आज कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं.
राहुल गांधी जमीन पर उतर रहे
उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को समझने के लिए राहुल गांधी लगातार जमीन पर उतरकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं. खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आजादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन आज वही कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत का पूरा एजुकेशन और इंप्लायमेंट सिस्टम तबाह हो चुका है. डिग्री तो मिल रही है, लेकिन हाथ में हुनर नहीं है. नई शिक्षा नीति 2020 ने 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसका 2% ही जमीन पर उतर सका है. सारी योजना हवा हवाई है.
उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए
दूसरी तरफ सरकार की आर्थिक नीतियों ने रोजगार पैदा करने वाले निवेश के बजाय कुछ चुनिंदा बड़े उद्योग समूहों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है. भारत हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन ग्रेजुएट स्तर की केवल 28 लाख नौकरियां पैदा होती हैं. यानी हर साल 22 लाख युवाओं के सपने शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं. उन्होंने कहा कि Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission की भर्ती परीक्षाओं से लेकर कई अन्य भर्तियों तक, पेपर लीक उद्योग बन गया है. नौकरियां बिकती हैं. भर्ती माफिया फल-फूल रहा है. नौकरी उनको मिलती है जिनके पास पैसा और BJP में कनेक्शन हैं.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का साथ दिया
खड़के ने कहा कि साथियों, हमने पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का साथ दिया. पिछले कई दिनों से संसद के भीतर भी हम उनके साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. अमित शाह के आदेश पर बच्चों पर पैलेट गन चलाए गए, वाटर कैनन चलाए गए, टीयर गैस छोड़ी गई, बिजली का करंट छोड़कर बैरिकेड्स लगाए गए, कील लगी लाठियों से लाठीचार्ज किया गया और कुछ जगहों पर करंट वाली लाठियों तक का इस्तेमाल किया गया.
संसद में सवाल पूछ रहे
उन्होंने कहा कि संसद में हम लगातार इस बारे में 15 दिन से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, न गृह मंत्री अमित शाह. सरकार संसद में जवाब देने से बच रही है. क्योंकि चोर की दाढी में तिनका है. क्या यही लोकतंत्र है? क्या जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?.
कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह
मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आया. कांग्रेस नेताओं ने रैली में जुटी भीड़ को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए इसे पार्टी के लिए बड़ा संदेश बताया.
भीड़ देख गदगद हुए कांग्रेस नेता
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया कि हल्द्वानी में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि शंखनाद रैली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा आई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है और आने वाला वक्त कांग्रेस का है.
2027 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश
कुल मिलाकर हल्द्वानी की शंखनाद रैली के जरिए कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर सीधा हमला बोला. वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की. अब देखना होगा कि रैली में दिखा कांग्रेस का यह उत्साह आने वाले चुनाव में वोटों में कितना तब्दील हो पाता है.