BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे... इनका आजादी में कोई योगदान नहीं, हल्द्वानी में गरजे ​मल्लिकार्जुन खड़गे

BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे

खड़गे ने कहा कि केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो या राम मंदिर, BJP-RSS के लोग धर्म के नाम पर लूट रहे. मंदिरों से 'चढ़ावा चोरी' करने वाले BJP-RSS के लोग दूसरों को भगवान का विरोधी कहते हैं. जब मैं इसपर संसद में बात करने के लिए खड़ा होता हूं, तो BJP के सांसद शोर करने लगते हैं. वे ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो चोरी की है, उसकी बात सबके सामने आ जाएगी. BJP कहती है कि हमारी 'डबल इंजन' सरकार है. लेकिन यही सरकार हर साल सिर्फ अपने प्रचार-प्रसार पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च कर देती है. आखिर ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है. जनता के टैक्स का पैसा है, जिसे यहां के मुख्यमंत्री अपनी और नरेंद्र मोदी की फोटो चमकाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं.