मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दिया जीत का मंत्र

राज्य चुनें
Uttarakhand Politics: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे के बाद पार्टी में 2027 के मिशन को लेकर जोश बढ़ता नजर आ रहा है. हल्द्वानी की जनसभा के बाद रुद्रपुर में हुई कांग्रेस की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और लगातार जनता के बीच रहने का मंत्र दिया गया. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का दावा है कि खड़गे के दौरे से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है और इसका फायदा कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है. वहीं, बीजेपी ने खड़गे की रैली को फ्लॉप बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.
मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. हल्द्वानी में जनसभा के बाद खड़गे ने रुद्रपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. बैठक में पार्टी की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. कांग्रेस का फोकस अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर है. पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच जाने, जनसमस्याओं को उठाने और हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
बीजेपी ने खड़े किए सवाल
कांग्रेस का दावा है कि खड़गे के दौरे से कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है और पार्टी इसी ऊर्जा को 2027 के चुनाव तक बनाए रखने की रणनीति पर काम करेगी. लेकिन कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है. बीजेपी ने खड़गे की हल्द्वानी रैली को विवादों में घिरी फ्लॉप रैली करार दिया है. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की रैली में उत्तराखंड की जनता के लिए कोई ठोस संदेश नहीं था और कांग्रेस के पास प्रदेश के विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर बताने के लिए कुछ नहीं है.
आने वाले दिनों में और बढ़ेगा सियासी पारा
एक तरफ कांग्रेस 2027 के लिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की रणनीति और खड़गे के दौरे पर सवाल उठा रही है. ऐसे में खड़गे के उत्तराखंड दौरे के बाद शुरू हुई सियासी गर्माहट आने वाले दिनों में और बढ़ने के आसार हैं. क्योंकि दोनों ही दलों ने 2027 की चुनावी जंग के लिए अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है.