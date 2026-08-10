मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दिया जीत का मंत्र

मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. हल्द्वानी में जनसभा के बाद खड़गे ने रुद्रपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. बैठक में पार्टी की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. कांग्रेस का फोकस अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर है. पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच जाने, जनसमस्याओं को उठाने और हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.