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मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दिया जीत का मंत्र

Uttarakhand Politics: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले दिनों दो दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में एक जनसभा की. रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 10, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:48 PM IST
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दिया जीत का मंत्र
Image Credit: Social Media

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