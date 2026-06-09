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कॉर्बेट से सीखेंगे जंगल प्रबंधन के गुण, IFS अधिकारियों का अध्ययन दौरा शुरू

Ramnagar News: देश के सबसे प्रतिष्ठित वन क्षेत्रों में शुमार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला और पाठशाला बना हुआ है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के तत्वावधान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का एक दल इन दिनों कॉर्बेट के अध्ययन भ्रमण पर है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:25 PM IST
कॉर्बेट से सीखेंगे जंगल प्रबंधन के गुण, IFS अधिकारियों का अध्ययन दौरा शुरू

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