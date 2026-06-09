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रामनगर न्यूज/विजय कश्यप: देश के सबसे प्रतिष्ठित वन क्षेत्रों में शुमार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला और पाठशाला बना हुआ है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के तत्वावधान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का एक दल इन दिनों कॉर्बेट के अध्ययन भ्रमण पर है. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के संरक्षण, पर्यटन के कुशल प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने वाली आधुनिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करना है.
जानें पूरी बात ?
इस दल में वर्ष 2020, 2022 और 2023 बैच के लगभग 13 अधिकारी शामिल हैं, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में फील्ड पोस्टिंग पर कार्यरत हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत कॉर्बेट को इस दौरे का पहला पड़ाव बनाया गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां विकसित की गई आधुनिक और प्रभावी वन प्रबंधन प्रणाली है.
अधिकारियों ने पिछले दो दिनों में कॉर्बेट के कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया, जिनमें लालढांग स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर और टाइगर सेल प्रमुख हैं. दौरे के दौरान अधिकारियों ने समझा कि किस प्रकार कॉर्बेट में पर्यटन गतिविधियों और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाता है. साथ ही, उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों और तकनीकी पहलुओं को भी करीब से देखा.
अध्ययन भ्रमण के अगले चरण में अधिकारी कॉर्बेट के विश्व प्रसिद्ध ढिकाला पर्यटन क्षेत्र का दौरा करेंगे. वहां वे जंगल प्रबंधन, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के रखरखाव और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनाई जा रही सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को देखेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दौरे अधिकारियों के अनुभव को समृद्ध करते हैं और यहां सीखी गई सफल कार्यप्रणालियाँ भविष्य में देश के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती हैं.
कॉर्बेट के बाद यह दल उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करेगा और अंत में लखनऊ में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन होगा. कॉर्बेट का यह व्यावहारिक अनुभव अधिकारियों को वन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में नई सोच और बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो आने वाले समय में देश के जंगलों को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा.
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