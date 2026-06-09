अध्ययन भ्रमण के अगले चरण में अधिकारी कॉर्बेट के विश्व प्रसिद्ध ढिकाला पर्यटन क्षेत्र का दौरा करेंगे. वहां वे जंगल प्रबंधन, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के रखरखाव और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनाई जा रही सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को देखेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दौरे अधिकारियों के अनुभव को समृद्ध करते हैं और यहां सीखी गई सफल कार्यप्रणालियाँ भविष्य में देश के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती हैं.